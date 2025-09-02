Hrozí rozchod? Slavná moderátorka přiznala krizi ve vztahu
2. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Horší a lepší období jsou normální v každém vztahu, hlásí oblíbená moderátorka.
Oblíbená moderátorka Alex Mynářová nedávno prozradila, že byť je vdaná a tudíž není k mání, ctitele to stejně nezastaví a hotové zástupy nápadníků jí neustále někam zvou a chtějí ji poznat.
Mají smůlu, Alex rovnou dodala, že muže svého života už našla a nehodlá na tom nic měnit.
Pro magazín Expres ale také přiznala, že občas bylo také trochu zataženo: „Krize se asi v dlouhodobém vztahu objeví vždy a u nás to bylo samozřejmě umocněno určitým tlakem a věcmi, které jsme museli řešit a jiná manželství je asi vůbec neřeší. Ale myslím si, že jsme to zvládli a jedeme dál. A jiskra tam je,“ ujišťuje.
O jakou krizi přesně šlo, neprozradila, ale je pravděpodobné, že roli hrála časová vytíženost páru: Manžel, jak si jistě všichni vzpomínáme, pracoval jako kancléř na Pražském hradě. Alex byla také v jednom kole a neustále se nevidět a nemít na sebe čas je velká zkouška jakéhokoliv vztahu.
Mynářovi ji nakonec ustáli. Alex nikterak nezastírá, že manželův konec v hradní kanceláři vztahu výrazně prospěl.
Rodina si nedávno vyrazila na dovolenou do Chorvatska: „Určitě je to možnost a příležitost trávit spolu více času, proto se vždycky tak těšíme na dovolené a opravdu je nevynecháváme. Ale poté, co manžel skončil na Pražském hradě jako kancléř a tak nějak si dal věci zpátky do pořádku, je na tom časově lépe. Tím chci říct, že se může i v některých věcech přizpůsobovat mně a našim dětem,“ svěřila se půvabná moderátorka.