Dnes je úterý 2. září 2025., Svátek má Adéla
Počasí dnes 25°C Polojasno

Hrozí rozchod? Slavná moderátorka přiznala krizi ve vztahu

2. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

Hrozí rozchod? Slavná moderátorka přiznala krizi ve vztahu
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Horší a lepší období jsou normální v každém vztahu, hlásí oblíbená moderátorka.

Oblíbená moderátorka Alex Mynářová nedávno prozradila, že byť je vdaná a tudíž není k mání, ctitele to stejně nezastaví a hotové zástupy nápadníků jí neustále někam zvou a chtějí ji poznat.

Mají smůlu, Alex rovnou dodala, že muže svého života už našla a nehodlá na tom nic měnit.

Pro magazín Expres ale také přiznala, že občas bylo také trochu zataženo: „Krize se asi v dlouhodobém vztahu objeví vždy a u nás to bylo samozřejmě umocněno určitým tlakem a věcmi, které jsme museli řešit a jiná manželství je asi vůbec neřeší. Ale myslím si, že jsme to zvládli a jedeme dál. A jiskra tam je,“ ujišťuje.

O jakou krizi přesně šlo, neprozradila, ale je pravděpodobné, že roli hrála časová vytíženost páru: Manžel, jak si jistě všichni vzpomínáme, pracoval jako kancléř na Pražském hradě. Alex byla také v jednom kole a neustále se nevidět a nemít na sebe čas je velká zkouška jakéhokoliv vztahu.

Mynářovi ji nakonec ustáli. Alex nikterak nezastírá, že manželův konec v hradní kanceláři vztahu výrazně prospěl.

Rodina si nedávno vyrazila na dovolenou do Chorvatska: „Určitě je to možnost a příležitost trávit spolu více času, proto se vždycky tak těšíme na dovolené a opravdu je nevynecháváme. Ale poté, co manžel skončil na Pražském hradě jako kancléř a tak nějak si dal věci zpátky do pořádku, je na tom časově lépe. Tím chci říct, že se může i v některých věcech přizpůsobovat mně a našim dětem,“ svěřila se půvabná moderátorka.

Tagy:
láska rozchod vztah manželství moderátorka
Zdroje:
Extra.cz, Expres.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Babiše udeřil muž na mítinku berlí do hlavy, byl v nemocnici, útočník zadržen

Následující článek

Tajná zbraň důchodců: v restauracích dostanete levnější oběd, aniž by to viselo na dveřích

Nejnovější články