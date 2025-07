Hrdina Šifry mistra Leonarda míří do Prahy!

25. 7. 2025 – 10:35 | Zpravodajství | Alex Vávra

Dan Brown se vrací s novým románem a velkolepým seriálem – a tentokrát zavede Roberta Langdona přímo do srdce Prahy. Město plné tajemství, symbolů a alchymie se stane kulisou pro další napínavý závod s časem.

Praha se letos na podzim stane dějištěm jednoho z nejočekávanějších literárních i televizních projektů roku. Americký spisovatel Dan Brown, autor globálních bestsellerů jako Šifra mistra Leonarda nebo Inferno, oznámil vydání nové knihy s názvem Tajemství tajemství. V hlavní roli se opět objeví oblíbený symbolog Robert Langdon – a tentokrát se vydá po stopách záhad přímo v české metropoli. Román vyjde 9. září 2025 současně v angličtině i češtině, a už teď se ví, že se chystá i seriálová adaptace od Netflixu.

Praha jako centrum záhady: tajné spolky, alchymie a ztracené vědomí

Příběh začíná v Praze, kde se Langdon účastní přednášky své známé a bývalé lásky Katherine Solomonové – přední odbornice v oblasti noetiky. Katherine je na pokraji zveřejnění převratného rukopisu, který by mohl změnit naše vnímání lidského vědomí. Jenže ještě než její poznatky spatří světlo světa, dojde k brutální vraždě a Katherine záhadně zmizí. Langdon se tak znovu ocitá v závodu s časem – a tentokrát ho stopy vedou nejen ulicemi Starého Města a pražských podzemních chodeb, ale i do Londýna a New Yorku. Cestu mu kříží tajemná postava, která jako by vystoupila přímo z prastarých českých legend.

Brown se netají tím, že k Praze chová zvláštní vztah. O městě řekl, že je jedním z nejkrásnějších na světě, a obdivuje jeho gotickou a barokní architekturu – od chrámu sv. Víta přes Karlův most až po tajemné uličky Malé Strany. Fascinují ho i české dějiny plné legend, alchymie a záhadných symbolů. Kniha slibuje hluboký ponor do pražské minulosti, tajných společností a skrytých významů, které čekají na rozluštění.

Seriál na Netflixu: velká produkce a návrat ke kořenům

Není náhodou, že právě tento román se dočká televizního zpracování. Po tvrdém licitačním boji získal práva Netflix, který chystá velkolepý seriál ve spolupráci s Brownem a producentem Carletonem Cusem, známým například ze seriálu Ztraceni. Cuse se stane showrunnerem, hlavním scenáristou a výkonným producentem. Obsazení zatím nebylo oznámeno, ale produkce už běží na plné obrátky a Praha by se měla stát klíčovým místem natáčení.

Fanoušci série dobře vědí, co mohou od Langdona čekat: napětí, šifry, historické hádanky a šokující odhalení. Brown v rozhovorech přiznal, že Tajemství tajemství je jeho nejkomplexnější a zároveň nejzábavnější knihou. Psát ji prý bylo jako objevovat novou vrstvu města, o kterém si myslel, že ho už zná.

Kniha navazuje na předchozí romány série: Andělé a démoni, Šifra mistra Leonarda, Ztracený symbol, Inferno a Původ. Tři z nich byly zfilmovány s Tomem Hanksem jako Robertem Langdonem v režii Rona Howarda a celosvětově vydělaly přes 2,2 miliardy dolarů. Ztracený symbol se dočkal seriálové adaptace v roce 2021 na platformě Peacock, kde hlavní roli ztvárnil Ashley Zukerman. Nyní se tedy chystá návrat ke klasickému stylu s velkou produkcí a novou energií.

Dan Brown a jeho vztah k české kultuře

Brownova fascinace Prahou nekončí u architektury. Má rád českou klasickou hudbu – obdivuje Dvořákovu Novosvětskou symfonii, oceňuje také Janáčka a Smetanu. Jeho dětská kniha Divoká symfonie, plná hudebních motivů a dobrodružství, odráží jeho lásku ke klasice. V literatuře pak často zmiňuje Franze Kafku jako jednoho ze svých inspirativních autorů.

Mimo Prahu má slabost i pro Kutnou Horu a Český Krumlov – obě města zapsaná na seznamu UNESCO. Zajímá ho jejich symbolika, středověká minulost i atmosféra, která podle něj přirozeně vybízí k vyprávění tajemných příběhů.

Praha v hlavní roli

Praha se tak v novém románu nestane jen kulisou, ale skutečným živým účastníkem děje. Její temná zákoutí, skrytá poselství na orloji, symbolika židovské čtvrti či legendy o alchymistech ožijí v napínavém příběhu, který zaujme čtenáře i diváky po celém světě. A pro české fanoušky je to dvojnásobný důvod k nadšení – slavný autor přijede osobně v září 2025 do Prahy při příležitosti uvedení knihy i natáčení seriálu. Tajemství tajemství má všechny předpoklady stát se nejen literární senzací, ale také událostí, která znovu propojí svět fikce s reálnou historií – a Praha bude tentokrát středem celého světa.