Hradec zdolal 3:0 Zbrojovku a je ve čtvrtfinále poháru, Van Buren dal hattrick
13. 11. 2025 – 8:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Hradce Králové v osmifinále domácího poháru zvítězili 3:0 na hřišti Zbrojovky Brno.
Triumf sedmého celku první ligy nad lídrem druhé nejvyšší soutěže zařídil hattrickem nizozemský útočník Mick van Buren. "Votroci" však přišli o tři zraněné hráče včetně kapitána Vladimíra Daridy, jenž skončil v nemocnici s otřesem mozku.
Zbrojovka v minulém kole vyřadila Teplice, na dalšího prvoligového soupeře si ale nepřišla a utrpěla teprve druhou soutěžní porážku v sezoně. Van Buren rozhodl "slepenými" góly v 68. a 73. minutě. Nejprve se mu kuriózně po rohovém kopu odrazil míč od kolena do sítě a následně zakončil brejk přehozením brankáře Sváčka. Podobně si potom poradil i v závěru, kdy domácí gólman nepřesvědčivě vyběhl mimo pokutové území.
Brňané prohráli po 12 soutěžních duelech, naopak Hradec Králové prodloužil sérii neporazitelnosti na sedm utkání. Kaňkou na postupu je pro Východočechy zranění tří důležitých hráčů základní sestavy. Už v prvním poločase museli vystřídat záložníci Vlkanova s Daridou, po změně stran odkulhal i stoper Čihák.
Darida odstoupil po 25 minutách, po střetu hlavami s domácím Filipem Blechou. "O poločase vypadal hodně špatně, má otřes mozku, jel do nemocnice. Je to blbé. Měl modrý obličej. Věříme, že to nebude nic vážného," řekl trenér David Horejš pro televizi Oneplay. Čihák i Vlkanova mají podle něj svalové zranění.
Východočeši ve čtvrtfinále doplnili Ostravu, Mladou Boleslav, Jablonec, Slavii, Plzeň a Karvinou. Osmifinálový program zakončí až 3. prosince souboj Artis Brno - Sparta.