Svět se zamiloval do zeleného japonského čaje matcha. Objevují se ale problémy s vlasy
13. 11. 2025 – 6:34 | Magazín | Alex Vávra
Matcha se stala symbolem zdravého životního stylu a nahradila kávu v milionech šálků po celém světě. Teď ale zelený zázrak čelí nečekané kritice – ženy hlásí, že jim po něm padají vlasy. Je oblíbený nápoj opravdu tak neškodný, jak se tvrdí?
Matcha – ten legendární zelený prášek, který se v posledních letech stal symbolem zdraví, klidu a soustředění – má novou, mnohem méně fotogenickou pověst. Nápoj, který měl být náhradou kávy bez následného „kofeinového pádu“, teď vyvolává vlnu obav. Na TikToku i dalších sítích se objevují desítky videí žen, které si stěžují, že jim po pravidelném pití matchy začaly padat vlasy. Mnohé tvrdí, že problém začal krátce poté, co vyměnily ranní espresso za zelenou šťávu generace Z. Ačkoli se wellness komunita dřív na matchu dívala jako na čistý zázrak, nyní se mezi jejími příznivci šíří nejistota. Může být něco, co mělo tělu prospívat, skutečně jeho nepřítelem?
Co se děje s vlasy po matchi
Podle odborníků však není důvod k panice. Nutriční terapeutka Stephanie Schiff z nemocnice Northwell Huntington Hospital upozorňuje, že matcha sama o sobě vlasy neničí. Problém se skrývá v tříslovinách – rostlinných látkách, které sice mají antioxidační účinky, ale zároveň mohou omezovat vstřebávání železa. A právě železo je pro zdravý růst vlasů klíčové. Lidské tělo si ho neumí samo vytvářet, takže ho musí získávat z potravy. Pokud má člověk železa málo, oslabují se vlasové folikuly a začínají vypadávat.
Do hry vstupuje také kofein. Matcha ho obsahuje méně než káva, ale pořád dost na to, aby při nadměrném pití ovlivnil hladinu stresových hormonů. Amy Shapiro, zakladatelka společnosti Real Nutrition, vysvětluje, že vysoký příjem kofeinu může zvýšit produkci stresových hormonů kortizolu a adrenalinu. Ty u citlivějších lidí někdy spouštějí dočasné vypadávání vlasů. Nejde tedy o přímý účinek matchy, ale o reakci těla na dlouhodobý stres, který může kofein zhoršovat.
Pro běžného člověka však zůstává jedna až dvě porce denně zcela bezpečná, ba dokonce prospěšná. Matcha obsahuje L-theanin, aminokyselinu, která zlepšuje soustředění a podporuje klid, aniž by způsobovala ospalost. Spolu s kofeinem tvoří kombinaci, která zvyšuje bdělost, ale bez nepříjemné nervozity typické pro kávu. Další silnou zbraní matchy je antioxidant EGCG, který chrání buňky před poškozením a snižuje záněty v těle. Schiff připomíná, že matcha obsahuje několikanásobně více EGCG než běžný zelený čaj – i proto se stala symbolem moderního zdravého životního stylu.
Jak pít matchu chytře, aby vám prospívala
Zásadní roli hraje množství a načasování. Odborníci se shodují, že přehánění s matchou se nevyplácí. Riziko vypadávání vlasů hrozí především ženám s nízkou hladinou železa, silnou menstruací, vegankám, vegetariánkám nebo lidem s trávicími potížemi, které brání vstřebávání živin. Shapiro proto doporučuje nejprve zjistit, zda nejde právě o nedostatek železa – a neobviňovat hned matchu.
Praktické řešení nabízí Schiff: pokud máte podezření, že vám chybí železo, nepijte matchu těsně před nebo po jídle, které obsahuje rostlinné zdroje železa, jako je špenát, fazole či tofu. Třísloviny v čaji totiž mohou bránit vstřebávání minerálu. Naopak konzumace potravin bohatých na vitamin C – třeba paprik, jahod nebo citrusů – vstřebávání železa zlepšuje a může negativní efekt matchy vyrovnat.
Shapiro zároveň doporučuje nepřekračovat dávku 2–3 gramy matchy denně, což odpovídá přibližně dvěma až třem šálkům. Matcha je mnohem koncentrovanější než klasický čaj, a proto větší množství může zatěžovat játra nebo zvyšovat krevní tlak. Tělo si podle ní samo řekne, když má dost – projeví se to nespavostí, nervozitou, bolestmi hlavy nebo pálením žáhy. Těhotné a kojící ženy, lidé s citlivostí na kofein, s anémií nebo s onemocněním jater by se měli každodenní konzumaci matchy raději vyhnout. Pro ostatní zůstává bezpečným a zdravým rituálem – pokud se pije s mírou.
Pokud už ale vlasy začnou skutečně padat, odborníci doporučují nechat se vyšetřit. Dermatoložka Hadley King upozorňuje, že vypadávání vlasů je složitý proces, který má často více příčin – od genetiky přes stres až po hormonální výkyvy. Své sehrává i výživa: nedostatek vitaminu B, zinku, vitaminu D nebo bílkovin může mít stejný efekt jako nízké železo. Proto je vhodné konzultovat problémy s lékařem nebo dermatologem, než se v panice vzdáte svého oblíbeného nápoje.
Zelený elixír ano, ale s rozumem
Matcha zůstává jedním z nejvýživnějších čajů na světě a právem si vydobyla své místo v moderním životním stylu. Její schopnost zlepšovat soustředění, podporovat srdeční zdraví a zrychlovat metabolismus je dobře doložená. Ale stejně jako u každého trendu, který internet povýšil na zázrak, platí i tady jedno pravidlo – méně je více. Příliš mnoho dobré věci se může obrátit proti vám, a ani zelený prášek, který měl přinášet klid a rovnováhu, není výjimkou.
Matcha vám může dodat energii, soustředění a antioxidanty – pokud ji budete pít s rozumem. V opačném případě se může stát, že místo lesklých vlasů a svěží mysli budete řešit únavu, nespavost a pár vlasů navíc na kartáči.