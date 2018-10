Hory, které vychovávají ty nejlepší zápasníky v klecích

Rusko očekává, že bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton, který dnes má přicestovat do Moskvy, vysvětlí slova Donalda Trumpa o odstoupení Spojených států od smlouvy s Ruskem o likvidaci raket středního a krátkého doletu z roku 1987.

Rusko očekává, že bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton, který dnes má přicestovat do Moskvy, vysvětlí slova Donalda Trumpa o odstoupení Spojených států od smlouvy s Ruskem o likvidaci raket středního a krátkého doletu z roku 1987.

Zhruba tři miliony Afghánců odevzdaly svůj hlas v sobotních parlamentních volbách. Protože se na řadě míst hlasovací místnosti kvůli technickým a organizačním problémům neotevřely nebo se otevřely se zpožděním, byly volby prodlouženy do dneška. Prodloužení se týká 401 volebních center, včetně 45 v metropoli Kábulu.

Zhruba tři miliony Afghánců odevzdaly svůj hlas v sobotních parlamentních volbách. Protože se na řadě míst hlasovací místnosti kvůli technickým a organizačním problémům neotevřely nebo se otevřely se zpožděním, byly volby prodlouženy do dneška. Prodloužení se týká 401 volebních center, včetně 45 v metropoli Kábulu.

9:29