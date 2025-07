Horoskop na týden od 7. do 13. července: Příliv emocí a nečekaných zvratů

5. 7. 2025 – 14:05 | Magazín | Natálie Kozak

Vesmír se opět dává do pohybu a s ním i naše životy. Týden od 7. července slibuje pro mnohá znamení zásadní zlom, silné emoce i nečekané zvraty.

Pondělní vstup Uranu do znamení Blíženců roztočí kola změn, inovací a osvobozujících rozhodnutí. Středeční úplněk přinese transformační sílu a otevře cestu k tomu, co si už dlouho přejeme změnit. A v neděli se Saturn obrací do retrográdního pohybu, což naznačuje, že se vracíme k lekcím, které ještě nebyly zcela pochopeny.

Začátek týdne je ideální pro posílení rodinných vztahů, láskyplné rozhovory i řešení starých neshod. Tento týden není o tichém přežívání, ale o odvaze něco změnit. Jste připraveni?

Beran

Začátek týdne vás nakopne a to především v oblasti vztahů. Romantika, flirty i boj o pozornost budou na denním pořádku. Jednejte s rozvahou a vnitřní silou. Pluto a Venuše vám stojí po boku a dávají zelenou všemu, na co si troufnete.

Býk

Slunce vám momentálně přeje. Je ve vodním znamení Raka, které s vámi ladí. Do čtvrtka se navíc aktivují vaše jemné intuice a schopnosti, které by leckdo označil za „magické“. Nenechte si tento čas proklouznout mezi prsty. Co teď začnete, ponese plody.

Blíženci

Připoutejte se, Uran právě vstupuje do vašeho znamení. Čeká vás sedmileté období změn, výzev i průlomových myšlenek. Týden berte jako ochutnávku toho, co přijde. Všímejte si náhod, impulzů, lidí i zpráv. Nic nebude jen tak.

Rak

Do čtvrtka je váš čas. Slunce, voda, emoce- to vše vám hraje do karet. Zastavte se, obejměte blízké, buďte doma. Vesmír slyší vaše přání, pokud je vyslovíte nahlas. Tento týden přináší šanci uzdravit vztahy a posílit vnitřní klid.

Lev

Už od pondělí cítíte, že se něco chystá. A nemýlíte se, Uran v Blížencích začne ovlivňovat i vaše tempo. Nenechte se vyvést z rovnováhy. Sledujte, co se mění a co ve vás klíčí. Může to být první krok k větší životní změně.

Panna

Věnujte zvýšenou pozornost snům, zejména v noci z úterý na středu a středy na čtvrtek. Vaše podvědomí vám teď může poskytnout jasný obraz toho, co se blíží. Symbolika bude silná. Možná dostanete odpověď na otázku, kterou jste ještě nevyslovili.

Váhy

Středeční úplněk 10. července vám nasvítí to, co jste dlouho přehlíželi- možná ve vztazích, možná v profesní sféře. Nebojte se podívat pravdě do očí. Co vám přinese čtvrtek, berte vážně, může to být klíčová informace, pocit nebo rozhodnutí.

Štír

Máte před sebou magické dny. Pondělí až středa jsou pro vás branou k naplnění hlubokých přání. Zaměřte se na to, co si opravdu přejete, ne co se od vás čeká. Vesmír vám teď dává šanci zhmotnit i to, co jste považovali za nedosažitelné.

Střelec

Od pátku do neděle se vám rozsvítí. Přijde víc energie, chuť jednat a dělat změny. Úplněk vám dodá potřebnou sílu k tomu, co jste odkládali. Nenechte ji vyletět do prázdna, naplánujte si akci, která vás posune.

Kozoroh

Úplněk ve vašem znamení není náhoda, připravte se na emoční i životní vrcholy. Týden bude intenzivní, ale očistný. Může přinést velké proměny doma, v lásce, v rodině. Zejména pokud máte po boku někoho narozeného ve vodním znamení.

Vodnář

Vaše dvě vládnoucí planety- Uran a Saturn- jsou v pohybu. A s nimi i vaše nitro. Přichází nové nápady, inspirace i pochopení, co dál. Nedělní otočení Saturna do retrográdního pohybu přinese návraty, ale ne nutně lidí, ale i témat, které je třeba dořešit.

Ryby

Vaše chvíle přichází ve čtvrtek a v pátek. Věnujte se přáním, vizualizacím, modlitbám, zkrátka tomu, co vás spojuje s vyššími silami. Vaše mystická energie má teď otevřený kanál. Co si skutečně přejete, může být na dosah. Ale buďte konkrétní.