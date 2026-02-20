Hokejisté Kanady budou hrát o zlato, po obratu z 0:2 porazili obhájce Finy 3:2
20. 2. 2026 – 21:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Kanady se stali prvními finalisty olympijského turnaje v Miláně.
V úvodním semifinále porazili po velkém boji obhájce zlata z Pekingu Finy 3:2, přestože ještě po polovině utkání měli dvoubrankové manko. Obrat dokonal v čase 59:24 v končící přesilové hře Nathan MacKinnon. Dvěma nahrávkami pomohl k postupu nejproduktivnější hráč turnaje Connor McDavid.
Finy poslal do vedení v úvodní části Mikko Rantanen, ve druhé třetině v oslabení zvýraznil náskok Erik Haula. Teprve až ve 35. minutě se dostal ke slovu favorit a Sam Reinhart přesilovkovým zásahem snížil. Po polovině třetího dějství vyrovnal Shea Theodore, faul Nika Mikkoly pak potrestal MacKinnon jen sekundu před vypršením trestu finského obránce.
Kanaďané si v neděli zahrají o zlato na olympijských hrách po 12 letech, právě v Soči 2014 hráli před letošním návratem naposledy hokejisté z NHL. Soupeřem jim bude vítěz zápasu mezi USA a Slovenskem, který začne ve 21:10. Finy čeká v sobotu souboj o bronz proti druhému poraženému semifinalistovi.
První velkou šanci měli Kanaďané, kteří nastoupili bez kapitána Crosbyho, jenž odstoupil kvůli zranění ze čtvrtfinálové bitvy s Českem. V končící třetí minutě pálil nebezpečně Celebrini po akci McDavida, gólman Saros byl připravený.
Finové pak nevyužili první přesilovku, když Kanaďané špatně vystřídali. Pak byl ale v 17. minutě před Sarosem až příliš důrazný Bennett a hráli v početní výhodě znovu. Tentokrát jim stačily tři sekundy - Aho vyhrál buly na Rantanena, který nedal parádní ranou šanci brankáři Binningtonovi.
Druhou část zahájili Kanaďané náporem, který předznamenal i jejich převahu v celém jejím průběhu. Na střely na branku vyhráli prostřední třetinu 14:3. Jenže když dostali na začátku 24. minuty k dispozici první přesilovku v utkání, místo vyrovnání se jejich manko zdvojnásobilo.
Aho byl na trestné lavici 23 sekund a mohl slavit poté, co se před ním prohnal na ledě Haula, dojel si Armiou vyhozený puk a tváří v tvář Binningtonovi poslal po skvostném bekhendovém blafáku puk do horního rohu branky.
Zbytek početní výhody se favoritovi nepovedl, ale Kanaďané pokračovali v tlaku. Doughtyho nahození tečoval Celebrini, Saros byl však připravený. Právě kanadský supertalent byl i v dalších minutách hodně aktivní, ale snížení se jeho tým dočkal až ve 35. minutě zásluhou parádní teče Reinharta po Makarově nabídce.
Odpovědět mohl na začátku 37. minuty finský kapitán Granlund, Binnington si však prostor u bližší tyčky pohlídal. Stejně jako po prvním dějství tak měli Finové na své straně těsný náskok.
V úvodu třetí třetiny ho mohl zvýraznit Lehkonen, z levého křídla však přesně z bodu pro vhazování minul vzdálenější roh branky. Ve 46. minutě se protlačil do zakončení Lundell, překonat Binningtona ale nedokázal. Na druhé straně pálil nebezpečně v pádu Celebrini.
Tlak Kanady pak opět narůstal a v 51. minutě vyrovnal dělovkou Theodore, když trefil Sarose do ramena, od něhož se kotouč odrazil do branky. V 54. minutě měli na holi vedoucí zásah Aho a krátce poté na druhé straně Celebrini, stavem 2:2 ale nepohnuli.
O chvíli později se proháčkoval do obrovské šance hrdina čtvrtfinálového dramatu s Českem Marner, jeho ránu Saros kryl. V 58. minutě Seveřané zásluhou Sarose a porce štěstí přežili bez úhony MacKinnonovu šanci, jenže kanadskou hvězdu vzápětí fauloval vysokou holí Mikkola.
Finové v oslabení dlouho odolávali, ale nakonec neodolali. MacKinnon svou ranou našel mezírku v Sarosově postoji u bližší tyčky a v momentě, kdy už se Mikkola chystal na led, rozhodl o postupu Kanady do finále.
Finové se ještě snažili vše zvrátit trenérskou výzvou na ofsajd, těsnou situaci však sudí u videa vyhodnotili jako odpovídající pravidlům a gól uznali. Na odpověď už měli Seveřané jen málo času, navíc dohrávali kvůli neúspěšné výzvě v oslabení.