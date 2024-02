Hodnota vzájemného obchodu Česka a Ruska byla loni nejnižší od vstupu ČR do unie

Hodnota vzájemného obchodu Česka a Ruska se loni meziročně propadla téměř o 70 procent. U vyvezeného a dovezeného zboží dosáhla 92,2 miliardy korun, a byla tak nejnižší od vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Import z Ruska loni klesl proti roku 2022 o 71 procent na 77 miliardy Kč a export z Česka do Ruska se snížil o více než polovinu na 15 miliard Kč. V roce 2021, tedy před ruskou invazí na Ukrajinu, mělo zboží dovezené do Česka z Ruska téměř dvakrát vyšší hodnotu a hodnota vyváženého zboží byla zhruba pětkrát vyšší.

Podle vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Jany Mazánkové se loni snížil vývoz do Ruska téměř u všech skupin zboží, nejvíce u strojů a dopravních prostředků. Ty jsou přitom dlouhodobě nejvýznamnější exportní položkou do Ruska, ale jen loni se jejich podíl na celkovém vývozu do Ruska pohyboval pod 50 procenty, sdělila ČTK Mazánková. Naopak v dovozu podle ní byly stroje a dopravní prostředky jedinou skupinou, která zaznamenala nárůst. Proti roku 2022 se jejich dovoz zvýšil o více než 90 procent. "V případě dovozu se nejvíce obchoduje se zbožím z komoditní skupiny minerální paliva, maziva a příbuzné materiály. Meziroční pokles u této skupiny v roce 2023 byl způsoben meziročními poklesy ceny ropy a snížením dováženého množství zemního plynu," doplnila Mazánková. Po zahájení ruské invaze v únoru 2022 se evropské toky plynu změnily, a loni tak do Česka směřovala většina plynu přes Německo z Norska a z terminálů na zkapalněný zemní plyn (LNG) na pobřeží Severního moře, tedy z Belgie, Nizozemska či Německa. Od loňského října začal do Česka proudit i ruský plyn nakoupený na slovenském nebo rakouském trhu, jehož podíl podle nedávno zveřejněných dat z analýzy poradenské společnosti EGÚ Brno nakonec činil asi sedm procent celkové roční tuzemské spotřeby. V zahraničním obchodě Česka s Ruskem má podle dat statistiků dovoz významnější postavení než vývoz a obchodní bilance, tedy rozdíl hodnoty vývozu a dovozu zboží, je dlouhodobě záporná. Výjimkou byl rok 2020, kdy kvůli citelnému poklesu dovozu dosáhla kladné hodnoty zhruba 18,5 miliardy Kč. Naopak nejvyššího schodku od vzniku České republiky v roce 1993 dosáhla obchodní bilance s Ruskem před dvěma lety. Činila přes 233 miliardy korun a podle dřívějšího vyjádření exportérů výši ovlivnilo především výrazné zdražení zboží, které se z Ruska do Česka přivezlo, mimo jiné minerální paliva. Zahraniční obchod ČR s Ruskem: rok Obrat zboží (v mld. Kč) Vývoz zboží (v mld. Kč) Dovoz zboží (v mld. Kč) Bilance zboží (v mld. Kč) 2005 128,15 31,06 97,09 -66,02 2006 151,47 38,39 113,08 -74,69 2007 155,50 53,35 102,14 -48,79 2008 198,45 61,49 136,97 -75,48 2009 136,86 43,85 93,01 -49,16 2010 186,80 56,70 130,10 -73,39 2011 218,50 75,59 142,90 -67,30 2012 261,13 106,17 154,96 -48,79 2013 256,02 103,83 152,19 -48,37 2014 228,66 99,06 129,60 -30,54 2015 169,80 66,03 103,78 -37,75 2016 146,73 62,79 83,94 -21,14 2017 186,48 70,32 116,16 -45,84 2018 205,35 77,61 127,74 -50,14 2019 200,82 85,70 115,12 -29,42 2020 152,94 85,70 67,24 18,47 2021 232,59 80,58 152,01 -71,43 2022 298,13 32,25 265,88 -233,63 2023 92,18 15,08 77,10 -62,02