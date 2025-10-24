Havlíček: Budoucí vládní koalice má shodu na pevném zakotvení ČR v EU a NATO
24. 10. 2025 – 18:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ve společném programovém prohlášení bude jasně napsáno pevné zakotvení ČR v Severoatlantické alianci (NATO) a Evropské unii, explicitně bude také uvedeno, že možné referendum se nebude týkat geopolitického a bezpečnostního ukotvení v těchto organizacích.
Novinářům to dnes řekl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. ANO, SPD a Motoristé dnes diskutovali o programu k diplomacii a kultuře. Podle Havlíčka jednali zástupci stran i o Ukrajině. V programovém prohlášení je zmíněna, podrobnosti ale sdělí příští týden, řekl.
"My jsme se shodli na tom, že naše ukotvení v rámci EU a NATO je nezpochybnitelné," řekl Havlíček. "Současně jsme řekli, že budeme velmi sebevědomým hráčem EU," podotkl. V programu jsou podle něj zmínky o potřebě změnit prostředí v EU a ČR bude jedním z iniciátorů ne na bázi destrukce, ale reformy.
V programu se bude budoucí vládní koalice zaměřovat na spolupráci se sousedními zeměmi a obnovu spolupráce se státy Visegrádské skupiny (V4). Strany řešily i spolupráci na evropské a transatlantické úrovni. Právě transatlantické vztahy považuje za zásadní poslanec Motoristů Filip Turek, o kterém se hovoří v souvislosti s křeslem ministra zahraničí. "Rekonstrukce vztahů se Spojenými státy (amerického prezidenta) Donalda Trumpa a s republikány, ale všeobecně. Velmi zásadní jsou i pro mě osobně vztahy s Izraelem," řekl.
NATO Motoristé považují za absolutně zásadní a jediný bezpečnostní pakt. "To znamená odmítáme jakékoli představy o evropské armádě," poznamenal Turek. Ve vztahu k EU má podle něj strana realistický přístup. "Nikdo z nás z ní nechce nějak vyskakovat," dodal.
Předseda hnutí SPD Tomio Okamura považuje za významný pokrok, že se strany shodly na možnosti hlasování v referendu o mezinárodních závazcích s výjimkou členství v EU a NATO. "Například o přijetí či nepřijetí eura, migračního paktu, emisních povolenek a dalších záležitostí, které se týkají mezinárodních závazků," dodal. Uvítal také shodu na tom, že budoucí vláda chce zachovat právo veta ČR v EU. "My ten postoj pochopitelně máme mnohem radikálnější, protože pro nás je Česká republika na prvním místě," řekl.
Podle Havlíčka jsou desítky či stovky menších mezinárodních závazků, které se musí zrevidovat a pokud už nepřinášejí ČR nic zásadního, není nezbytně nutné, aby je Česko plnilo. "A pokud by vyvstala diskuse, že by o tom třeba mohlo být referendum, to samozřejmě možné je," dodal.
Co se týče podpory Ukrajiny, v programu bude podle Okamury podpora mírového procesu. "Že budoucí vláda bude podporovat mír a mírové procesy, co se týče problematiky Ukrajiny, a nikoli válku," doplnil.