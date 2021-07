Hasič chtěl potěšit manželku zahrádkou. Stal se zahradníkem roku

Hasič Gary McLaughlan z Sunderlandu v severovýchodní Anglie chtěl potěšit manželku a připomenout jí dětství na zahrádce. Čtyři roky proto měnil nehostinnou terasu u jejich domu v nádherný květinový kout. Za svou poetickou minizahrádku tak získal titul zahradník roku.

McLaughlan byl v době, kdy se rozhodl splnit manželce sen, prakticky zahradník začátečník a o tom, jak se stará o zahrádku, natož jak se zahrádka zakládá, neměl příliš tušení. Za domem měla dvojice betonový dvorek sloužící spíš jako skladiště než prostor pro relax a posezení. To se McLaughlan rozhodl změnit.

McLaughlan během čtyř let využil každý koutek dvorku a na prostor o rozměrech 4,5 x 3,5 metru dokázal kromě rostlin a posezení vměstnat i jezírko. Porotce soutěže B&Q zahradník roku navíc zaujalo i to, jaké předměty McLaughlan do zahrádky zakomponoval, a jak jim tak vdechl druhý život - například posezení udělal z dříví naplaveného na místní pláži a jako květináče posloužily třeba šálky na čaj nebo starý kufr RAF.