Goodbye Kábul. V Afghánistánu prohráli nejen Američané, ale i Češi

Sledujeme potupný útěk před hordami protivníků.

Situace v Kábulu připomíná evakuaci ze Saigonu v roce 1975, kdy Američané zanechali Vietnam napospas komunistům. Tentokrát přenechali Afghánistán islamistům.

A nejen oni. Američané měli v afghánské anabázi nejvíc vojáků, rozhodující slovo a nesli také hlavní odpovědnost. Avšak svezli se s nimi také Britové, Kanaďané… a nakonec i Češi. Afghánistán se pro země, které se tam po boku Ameriky angažovaly, stal mementem.

Také Češi si teď budou klást sžíravé otázky: Co vlastně jejich vojáci v těch horoucích peklech dělali? Jaký to mělo smysl, když krví vykoupené základny opustili, a fakticky je tak předali tálibáncům?

Pro pamětníky jsou snímky amerických vrtulníků z Kábulu déjà vu. Od těch ze Saigonu jsou téměř k nerozeznání.

Ikonická fotografie, na které evakuovaní nastupují do posledního vrtulníku na střeše americké ambasády v Saigonu, kdysi obletěla celý svět. Teď se opět šíří na sociálních sítích.

