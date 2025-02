Známý návrhář Osmany Laffita v problémech kvůli Výměně manželek. Hrozila obrovská pokuta

Avantgardní sympaťák se při rozhovoru v médiích neuhlídal a mohl z toho být pořádný průšvih.

Známý kubánský módní návrhář Osmany Laffita se nedávno dostal do nepříjemné situace kvůli své účasti v televizním pořadu Výměna manželek. Osmany všeobecně nemá žádnou mentální záklopku, když se rozvášní, a říká věci zkrátka tak, jak je cítí. Tentokrát se nicméně trochu neuhlídal při natáčení pořadu Všechnopárty a propálil detaily ze zákulisí dílu, který ještě nebyl odvysílán. Čímž samozřejmě porušil smlouvu o mlčenlivosti, za což hrozí docela drakonické pokuty – právě proto, aby si každý dal pozor a nic neprozrazoval.

Osmany a jeho dlouholetý partner Guy Pascal Gheysens se nedávno objevili na prestižním Plese jako Brno, kde návrhář jako obvykle jiskřil dobrou náladou a hýřil glosami, z nichž by si samotný Oscar Wilde jistě raději zahanbeně stoupl do kouta. V rozhovoru pro eXtra.cz se zmínil, že se na ples velmi těšil. Jednak kvůli atmosféře a společenské příležitosti, jednak kvůli možnosti kritizovat oblečení ostatních.

Podle Osmanyho by si lidé na tak významné události měli nechat ušít originální šaty na míru: „Vidím tu pořád ty samé šaty, které si lidé půjčují. Kdyby to byla novinka, tak je to v pořádku, ale když se ty šaty opakují, je to velké faux pas,“ poznamenal návrhář.

Jeho vlastní bota se nicméně netýkala módy, ale úst, která se vydala na nezastavitelný špacír. Osmany v pořadu Všechnopárty vyprávěl o situaci, kdy během natáčení zůstal sám s nejmladším členem rodiny, malým Filípkem. Ten se pokakal, a když se ho Osmany snažil přebalit, situace se zvrhla v náležitě nechutný chaos. „Já jsem ho poblil. Takže on byl posraný a poblitý. A najednou cítím, že ten kameraman zase poblil mě. Skončili jsme všichni tři v koupelně.“

Porušená smlouva o mlčenlivosti nakonec návrháře draho nepřijde, protože tvůrci pořadu přimhouřili oko: „Protože jsme milí, tak nám to odpustili,“ uvedl Osmany s úsměvem a dodal, že k žádnému vážnému konfliktu nedošlo.