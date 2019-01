Poláci truchlí za starostu Gdaňsku. Policisté zatkli muže, kteří vyzývali k násilí

19:31

Šéf Bílého domu Donald Trump loni několikrát v soukromém rozhovoru vyjádřil přání zrušit členství Spojených států v Severoatlantické alianci . Napsal to list The New York Times, který zprávu opírá o tvrzení činitelů americké vlády. Obávají se prý, že se prezident k hrozbě vrátí, pokud spojenci nezvýší výdaje na obranu v jím požadovaném objemu.