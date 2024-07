Finance v kultuře se zlepšují, obrat české audiovizuální tvorby se zvýšil na 2,1 mld

Obrat původní české audiovizuální tvorby se meziročně zvýšil o 24 procent na 2,1 miliardy korun. Na původní tvorbě má nyní zásadní podíl produkce pro televize a roste i produkce pro placené internetové přenosy (Video on Demand - VOD). Pokles zájmu zaznamenala česká kina, vyplývá z údajů, která dnes zveřejnila Asociace producentů v audiovizi (APA) v Karlových Varech.

Z celkového obratu 2,1 miliardy korun činila televizní produkce 1,2 miliardy, originální VOD produkce 92 milionů a obrat původní produkce určené pro kina činil 853 milionů korun, uvedla APA.

Zastoupení lokálního obsahu ve vysílání českých televizních stanic a na VOD roste, česká seriálová tvorba tvoří dokonce polovinu celkové sledovanosti všech seriálů. Televize veřejné služby, ale i komerční stanice se bez domácí tvorby všech žánrů a formátů neobejdou, a to se týká i placených televizí. Česká platforma Voyo hlásí 850.000 předplatitelů, české filmy se pravidelně objevují v TOP10 Netflixu v Česku i na Slovensku a české televizní seriály běžně dosahují milionové sledovanosti.

Hůře jsou na tom kina. Přestože rok 2022 znamenal pro českou kinematografii po covidu částečný návrat do normálu, k číslům před rokem 2019 se nevrátila. V roce 2023 do kin přišlo 13,3 milionu diváků, což je pod úrovní roku 2016, a tržby byly díky vyššímu průměrnému vstupnému 2,3 miliardy korun. V prvních pěti měsících roku 2024 však do kin dorazilo jen 4,6 milionu diváků, tedy o 10,2 procenta méně než za stejné období v roce 2023. V letošním roce se tak dá očekávat podle APA propad návštěvnosti.

V Česku v kinech táhnou hlavně české komedie, jak potvrzuje návštěvnost One Man Show – The Movie (přes 545.000 diváků) a snímku Ostrov (přes 332.000 diváků), které se dostaly do TOP 10 filmů za loňský rok. Nejvíce lidí přišlo loni na americký snímek Barbie (722.000 diváků). Hranici jednoho milionu diváků naposledy v českých kinech překročila domácí komedie Ženy v běhu z roku 2019, která dosáhla 1,5 milionu diváků, což se od té doby nepodařilo už žádnému českému, ale ani zahraničnímu filmu.