Film Hranice získal Zvláštní cenu poroty na filmovém festivalu v Benátkách

Film Hranice (Zielona granica) polské režisérky Agnieszky Hollandové dnes získal Zvláštní cenu poroty na filmovém festivalu v Benátkách. Snímek připomíná dramatické osudy uprchlíků na polsko-běloruské hranici, kteří se snaží dostat za lepším životem do Evropské unie. Vznikl s podporou českého Státního fondu kinematografie a v koprodukci České televize. Zlatého lva, hlavní cenu festivalu, si odnesl britský film Chudáčci režiséra Jorgose Lanthimose.

Uznávaná polská režisérka Hollandová v děkovném projevu připomněla desetitisíce migrantů, kteří v uplynulých letech zemřeli ve snaze dostat se do Evropy. „Byla to povinnost, museli jsme ho (film) udělat,“ řekla Hollandová. Cenu věnovala aktivistům, kteří na polsko-běloruské hranici pomáhají běžencům.

Film vzbudil ostrou kritiku ze strany národních konzervativců vládnoucích v Polsku, ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro tento týden film přirovnal k nacistické propagandě. Hollandová, které se zastaly mnohé osobnosti polské kultury, Ziobra vyzvala k omluvě, jinak se chce bránit právní cestou. „Nemůžu být lhostejná vůči tak otevřenému a brutálnímu útoku,“ citovala ji ve čtvrtek Gazeta Wyborcza.

Producentkou filmu Hranice je Šárka Cimbalová a čeští a slovenští diváci ho v kinech uvidí 19. října. „Někomu by se mohlo zdát, že téma filmu je České republice velmi vzdálené, ale vzdušnou čarou je to od našich hranic jen něco málo přes 400 kilometrů,“ řekla Cimbalová k dění na polsko-běloruské hranici. Migrační krize tam eskalovala na podzim a začátkem zimy 2021, kdy tam živořily tisíce migrantů z krizových oblastí, kteří se snažili dostat do evropské sedmadvacítky.

Festival v Benátkách patří společně s přehlídkou v Cannes a Berlinale ke třem nejvýznamnějším filmovým festivalům světa. V hlavní soutěži letošního 80. ročníku bylo 23 filmů. Velkou cenu poroty získal snímek Evil Does Not Exist japonského režiséra Rjúsukeho Hamagučiho. Jako nejlepší herečku porotci vyznamenali Američanku Cailee Spaenyovou za výkon ve filmu Priscilla, jako nejlepšího herce Američana Petera Sarsgaarda za hlavní roli ve filmu Memory. Cenu v jedné z vedlejších kategorií získal film Explanation for Everything maďarského režiséra Gábora Reisze, který vznikl v maďarsko-slovenské koprodukci.