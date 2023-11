Fiala musel zrušit návštěvu v Nigérii, země ho v podstatě odmítla přijmout

Návštěva premiéra Petra Fialy v Nigérii byla zrušena. Podle mluvčího české vlády Václava Smolky Abuja dnes oznámila, že není schopna zajistit odpovídající přijetí a program, včetně podnikatelského fóra. Podle diplomatických zdrojů nigerijský krok může souviset s českou podporou Izraele v OSN.

Jeruzalém čelí rostoucí kritice, zejména muslimských zemí, kvůli vzdušným úderům v Pásmu Gazy, které zahájil po krvavém útoku hnutí Hamás na jižní Izrael.

„Nigérie nám oznámila, že není schopna zajistit odpovídající přijetí a program, včetně podnikatelského fóra, proto jsme se dohodli, že návštěvu rušíme,“ sdělil dnes českým novinářům Smolka. Upřesnil, že oznámení z nigerijské strany přišlo dnes večer. Fiala, který je od pátečního večera na týdenní návštěvě subsaharské Afriky, se proto zdrží v Keni zřejmě déle, než bylo původně v plánu. Na programu má poté návštěvu Ghany a Pobřeží slonoviny.

Fiala do Keni přiletěl v neděli z Addis Abeby, kde jednal s vrcholnými představiteli a zahájil česko-etiopské obchodní fórum. Dnes předseda vlády zahájil obchodní fórum v Nairobi a navštívil místní muzeum. V úterý se podle plánu setká s keňským prezidentem Williamem Rutoem a poté se čeká tisková konference. Následně by Fiala měl jednat i s keňským ministrem obrany Adenem Dualem. Další program v Keni vzhledem ke zrušenému odpolednímu odletu do Nigérie je v tuto chvíli nejasný.