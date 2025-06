Felix Slováček: "Pořád na ni musím myslet." Prozradil, co mu pomáhá na bolest

1. 6. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Oblíbený hudebník se stále vypořádává s krutou ránou osudu a bolest neustává. Prozradil, čím se jí snaží zaplašit.

Úspěšný a žádaný hudebník Felix Slováček se rve s krutým osudem: Před necelými dvěma měsíci ztratil dceru, milovanou Aničku Slováčkovou, která po dlouhém boji podlehla zákeřné nemoci. A jako otec tak Felix prožil a stále prožívá nejspíš nejhorší bolest, která na světě vůbec existuje.

Už dřív se nechal slyšet, že se schválně snaží zaplnit pracovní diář, co to jen jde. Aby zkrátka pořád musel něco dělat a nemohl jen sedět doma a utápět se v černých myšlenkách, protože z toho by se, dle vlastních slov, prostě zbláznil.

Felix vcelku pochopitelně nechyběl ani na charitativním bazaru salonu Klaudia Eis, odkud měla Anička paruky. Prozradil, jak na tom je a samozřejmě zmínil i Aničku, která by v srpnu oslavila třicátiny.

Jasně, že by byl rád, kdyby je mohla oslavit: „Samozřejmě bych to chtěl a ona by to chtěla taky, ale člověk míní, pánbůh mění. To, co se stalo, se stalo, nedá se s tím absolutně nic dělat. Musí si na to člověk zvyknout, na druhé straně ona by chtěla, abych žil, jak jsem žil,“ zamyslel se Felix.

Jediné, co pomáhá, je hudba. Jenže i tak se jedná o dvojsečný meč, protože vzpomínky i tak nelze jen tak vymazat: „No hlavně právě hraji, protože ta muzika dokáže samozřejmě být veselá a radostná, ale i smutná, ale teď vždycky, když hraju, tak musím myslet na ni,“ přiznal.

Nakonec ještě pochválil svou ženu, Dádu Patrasovou, která se kvůli psychické mizérii nechala dobrovolně hospitalizovat v psychiatrické klinice Bohnice: „Dáda se teď snaží, aby mohla taky kvalitně žít, jestli to udělala kvůli Aničce, to nevím, ale třeba jo, nevím.“