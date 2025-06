Sabina bude nádherná nevěsta! Bachelor Solfronk si s přítelkyní vyzkoušel svatební focení

Sice jenom nanečisto, ale už teď je jasné, že Sabině to ve svatebních šatech neskutečně sekne.

Vztah vítězky reality show Bachelor Česko Sabiny Pšádové s panem dokonalým Janem Solfronkem se sice zpočátku dal přirovnat k docela solidní sinusoidě, klopýtání se ale, zdá se, podařilo překonat a pár je pořád spolu. A sluší jim to čím dál tím víc.

Už spolu navštívili hned dvě exotické destinace a k zajímavým zážitkům si nyní přidali jednu docela interesantní jistotu: Pokud někdy budou mít svatbu, budou na ní vypadat fenomenálně.

Dvojice si totiž vyzkoušela svatební editorial, tedy zkrátka focení svatebních fotek. A to se vším všudy: Obřadem, který vypadal jako pravý, se zástupem svatebčanů, s družičkami, s vodopády okvětních lístků, s okázalou hostinou... Inu, nevědět, že je to jen nanečisto, člověk už by posílal blahopřání.

Oběma to ve slavnostním neskutečně slušelo. Solfronk v krémovém obleku vypadal jak vystřižený z plakátu, ale i on se mohl jen jít schovat, když na scénu vstoupila dechberoucí Sabina ve sněhobílých šatech.

„Pár svatebních editorialů už mám za sebou. Každopádně tenhle byl speciální hned v několika věcech. Ten první byl, že jsem ho fotil se Sabi, s mojí přítelkyní, a že jsme si spolu vyzkoušeli, jak by to třeba mohlo jednou vypadat doopravdy,“ prozradil Solfronk.

„Bylo to krásné, zvláštní a vlastně dost silné,“ dodala Sabina.