Europoslanci jsou zděšení záběry z Buči, požadují vyšetření válečných zločinů

Podle nich je potřeba vyšetřit válečné zločiny, které Rusko v sousední zemi páchá. Mladí lidé a děti, kteří utíkají před válkou, mají podle europoslanců právo na pomoc a podporu EU, o usnesení bude Evropský parlament hlasovat ve čtvrtek.

Europoslanci v debatě připomněli například záběry z Ruskem ostřelované porodnice v Mariupolu a situaci v Buči po odchodu ruských jednotek, kterou označili za šokující a hrozivou. Moskva trvá na tom, že za zabíjením civilistů na Ukrajině nestojí ruští vojáci.

„Tyto válečné zločiny nesmí zůstat bez potrestání. Tyto otřesné záběry nesmí zůstat bez povšimnutí,“ uvedla na začátek rozpravy eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová.

„Potřebujeme přísnější sankce, tohle je genocida,“ uvedla polská europoslankyně Jadwiga Wiśniewská.

Řada poslanců EP také vyzvala Evropskou komisi a členské země, aby zahájily vyšetřování možných válečných zločinů páchaných Ruskem na Ukrajině.

"Thank you! Let God give you health!" - "To you too!". - "Electricity?" - "We'll turn it on soon" - "Can my son shake your hand?" #Ukraine's President @ZelenskyyUa visited #Bucha, the city near #Kyiv which suffered a lot from the gravest war crimes committed by the Russian Army. pic.twitter.com/U23iGY0mzD