Důchody přes 60 tisíc měsíčně? Češi jen tiše závidí. Tady berou nejvíc v celé Evropě

20. 5. 2025 – 15:58 | Magazín | Alexej Chundryl

Důchodce platící kartou | zdroj: Pexels

Češi často řeší, jak vyjít s důchodem. V průměru je to kolem 20 tisíc korun měsíčně. V jiných zemích Evropy je to ale úplně jinak. Tamní senioři mají příjmy, které by u nás vystačily i na slušnou výplatu. Přepočítali jsme částky na koruny, a rozdíly jsou velké.

Nizozemsko: Dva důchodci a skoro 50 tisíc měsíčně V Nizozemsku dostává jeden důchodce okolo 32 970 korun měsíčně. Pokud žijí dva v jedné domácnosti, jejich společný důchod se může vyšplhat až na 45 150 korun. K tomu mají často ještě peníze z penzijních fondů. Za celý rok to pro domácnost znamená v průměru 815 tisíc korun. Takové příjmy překonávají i platy některých lidí v Česku. I proto se o Nizozemsku mluví jako o zemi, kde mají důchodci jistotu. Island: Téměř 70 tisíc korun měsíčně Ještě víc se pobírá na Islandu. Měsíční důchod tam v průměru dosahuje až 68 200 korun. Základní část platí stát. Ročně je to asi 585 tisíc korun. Zbytek lidé dostávají z fondů, do kterých si spořili během života. Důchodce u moře | zdroj: Pexels Island tak patří mezi země, kde mají starší lidé největší příjem. Díky tomu si mohou dovolit běžné věci, které si někteří čeští důchodci odpírají. Dánsko: Důchod na úrovni dobré výplaty Ani Dánsko není pozadu. Státní důchod se tam pohybuje kolem 43 966 korun měsíčně. Když se připočítají i další příjmy, celkový průměr je zhruba 44 460 korun. Tamní důchodci jsou zvyklí, že nemusí počítat každou korunu. Často jezdí na výlety, chodí do divadla a mají zajištěnou dobrou péči. Pomáhá jim v tom systém, kde důchod tvoří více složek – stát, zaměstnavatel i vlastní spoření. A co Česko? U nás je situace jiná. Průměrný důchod se pohybuje lehce přes 20 000 korun. Mnozí lidé ale berou méně. Navíc si často nespoří, a na fondy přispívá jen část pracujících. Rozdíl mezi Českem a vyspělými státy je vidět na první pohled. A právě výše důchodu často rozhoduje o tom, jak člověk prožije stáří. Zda pohodlně, nebo s obavami, co si může dovolit. Důchodce venku | zdroj: Pexels Kolik berou důchodci měsíčně (v přepočtu na koruny)? Island : 68 200 Kč

Nizozemsko : 32 970 Kč (jednotlivec), 45 150 Kč (dvojice)

Dánsko : 44 460 Kč

Česko: 20 000 Kč