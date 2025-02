Drastická výchova v podání oblíbeného herce: Nevlastní dceru terorizoval, se synem nemluvil 10 let

Řekli byste to do něj? Navrch sympaťák a charismatický džentlmen, uvnitř tyran? Na podobný dotaz by určitě měl odpověď skrývaný syn herecké legendy, kterému otec nepomohl a celých deset let s ním nemluvil.

Určitě už jste se někdy zamysleli nad rozdíly mezi tím, jak se oblíbení herci prezentují ve svých rolích či na veřejnosti, a jak pak vypadá jejich opravdu soukromý život. Trefný příklad obrovského kontrastu předvádí Jaromír Hanzlík. Možná jeden z nejoblíbenějších českých herců, který ale doma praktikoval velmi přísnou, až tvrdou výchovu. Málokdo například vůbec věděl o Hanzlíkově synu Davidovi. Vztah mezi otcem a synem byl totiž velmi komplikovaný a po mnoho let spolu vůbec nemluvili. Hanzlík se oženil už ve svých dvaceti letech. Vzal si zdravotní sestru Jaroslavu, která mu porodila jediného potomka, Davida. A ten dostával v dětství pořádný céres. Podle Davida platilo heslo „škoda rány, která padne vedle“. Syn udělal chybu? Následoval okamžitě křik, někdy i facka. Hanzlík to nejspíš nemyslel špatně, ale podobný styl výchovy až tak moc lásky v potomku nezanechá. Jejich vztah se navíc ještě víc zhoršil, když si David zkusil otevřít restauraci v domě svého otce. Podniku se nedařilo, přišly finanční problémy a David potřeboval pomoc. Požádal otce, zda by nemohl platit nižší nájem, což ale Hanzlík bůhvíproč odmítl. Podobná situace se docela pochopitelně nenese úplně snadno, konflikt se vyostřil a oba muži spolu dalších deset let neprohodili slovo. Smíření po letech Časem vášně vychladly a vztahy se zlepšily. David dnes o svém otci mluví s respektem a přiznává, že Hanzlík je velmi přísný nejen na své okolí, ale i na sebe. Oceňuje také jeho smysl pro humor a obdivuje jeho herecké dovednosti. Dnes je Jaromír Hanzlík hrdým dědečkem a s Davidem si k sobě našli cestu, i když to trvalo mnoho let. Zkušenost s Hanzlíkovou inspirativní výchovou nakonec nemá jen David – Hanzlík se rozvedl s Jaroslavou a navázal vztah s herečkou Janou Brejchovou. Společně s ní do jeho života vstoupila i její tehdy asi dvanáctiletá dcera Tereza Brodská, kterou se Hanzlík rozhodl „převychovat“. Skvělý nápad, že ano? Tereze alespoň pomáhalo, že měla po boku Davida, se kterým si v té době byli blízcí, ale jinak nebylo co závidět. Hanzlík děti terorizoval zejména psychicky, bazíroval na prkotinách a Brodská to nakonec odnesla i zdravotně: "Solidně nás dusil. Měla jsem pak žaludeční vředy a k tomu zánět slinivky." Sám Hanzlík o svém soukromí příliš nemluví a vyjádření Davida či Terezy nekomentuje. Již šestnáct let žije po boku své partnerky Lenky. Přestože jeho přístup k výchově byl, zdá se, opravdu všelijaký, dnes se zdá, že všechny konflikty a nedorozumění už jsou minulostí. Všichni tři – Jaromír, David i Tereza – spolu nyní vycházejí dobře. Alespoň na povrchu – jestli si i všichni doopravdy odpustili, už je jiná otázka.