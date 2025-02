Skandální nevěra ve Výměně manželek? Slintající Luboš mohl na sexy Gábině oči nechat

Div, že se Luboš nezačal oblizovat, když poprvé uviděl svou novou "partnerku". A že na sobě zrovna měla legíny, všemu jen pomohlo. Měl k sobě improvizovaný pár blízko i mimo kameru?

Již dnes se na obrazovkách TV Nova dočkáte náležitě explozivního dílu populární reality show Výměna manželek. Sedmadvacetiletá Gabriela a její partner Dan z Jirkova u Železného Brodu se potýkají s finančními problémy a nesplácenou hypotékou, čemuž rozhodně nepomáhá fakt, že si ještě k tomu pořídili čtyři malé děti. Gábina doufala, že účastí v pořadu předvede partnerovi, jak těžké vlastně je se o děti starat. Vadí ji, že Dan pořád nemá čas a holduje pivu, což opět nevylepšuje finanční situaci. Gábina si během mateřské přivydělává na Instagramu, a zřejmě docela slušně, jelikož má vizáž i figuru na to, aby si to mohla dovolit. Ale ani to nestačí k pokrytí všech splátek a závazků.

Na druhé straně se setkáme s rodinou z Moravského Krumlova. Jednatřicetiletá Veronika pracuje jako vojačka z povolání a její partner Luboš je zaměstnán u vojenské policie. Společně vychovávají desetiletého Michala z Veroničina předchozího vztahu a v přístupu k výchově se také neshodnou úplně pokaždé. Luboš má rád pořádek a striktní pravidla, Veronika preferuje spíše volnější přístup.

Striktní a přísný vojenský policista nicméně mizí jak pára nad hrncem, když zrak padne na Gábinu cvičící v přilehlých legínách. Ten tam je odměřený džentlmen, přivítejte puberťáka. O tom, zda je možné se mu divit, nechť si pánská část publika rozhodne sama (a ono se tak nějak stačí podívat na její zmíněný Instagram). Luboš nicméně dokonce mezi řečí prohlásil, že by s Gábinou klidně byl, kdyby už neměl doma jinou. Což je hláška, která onu zmíněnou jinou zajisté přivedla k naprosté extázi. Rovněž to přiživilo spekulace o tom, že spolu Luboš s Gábinou opravdu něco měli mimo záběry kamer. Gabriela to však rázně odmítá.

Jaksepatří nabroušené bylo i závěrečné setkání obou dvojic, při němž se mírně zhrzená Veronika rozhodně nedržela zpátky a na Gábině nenechala nit suchou: "Ty raději pečuješ o svůj zevnějšek, ale nestaráš se o své děti, ty fiflenko. Ono je sice hezký, že máš sledující na TikToku, že prodáváš svoje tělo, ale ty bys v první řadě měla opatřit svou rodinu, holčičko." Inu, máte se nač těšit.