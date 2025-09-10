Drama nekončí! Odkopnutá bývalka: "Karel Kašák mi pořád dluží statisíce"
10. 9. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Vyřešena prý není minulost ani současnost.
Jistě není potřeba obšírně připomínat skandál, do kterého se svým vlastním chováním zamotal moderátor a reportér pořadu Showtime, Karel Kašák.
Ten před nějakou dobou z ničeho nic zmizel, nepřišel do práce a své tehdejší přítelkyni Kateřině Teplé, které tvrdil, jak ji miluje a jak spolu budou žít, přestal zvedat telefony.
Teplá hrůzou bez sebe zburcovala div ne že armádu, aby se pak Kašák zase obratem "našel". Přišel s historkou, která dlouho nevydržela a vyšlo najevo, že se skrýval u milenky, protože se nedokázal normálně rozejít.
Od té doby se veřejně pere špinavé prádlo obou stran. Kašák s novou láskou Kateřinou Bláhovou naznačují mimo jiné, že za chování expřítelkyně může psychická nevyrovnanost. Teplá zase kontruje, že Kašáka musela neustále podporovat a dávat do kupy, protože sám to nezvládal.
A nevypadá to, že bychom se někdy v dohledné budoucnosti měli dočkat zakopání válečné sekery, protože rána je stále otevřená, jak popsala teplá pro blíže nejmenovaný studentský časopis.
„Zhubla jsem dvacet kilogramů za tři roky a během rozchodu dalších dvanáct. Byla jsem pořád nemocná a mívala vysoké horečky. Tělo pozná, když není v psychicky dobré kondici. Špatně jsem spala a byla jsem často nervózní,“ cituje ji Expres.
Prohlášení o zhubnutí bude s největší pravděpodobností pravda, stačí se podívat na Kateřininy současné fotky a postavit vedle nich snímky z roku 2023. Zhubla a zhubla hodně, to je prostě a dobře vidět.
„Už nikdy v životě nebudu ta, co ve vztahu všechno táhne. Terapie mě dostávají do pohody a díky nim si uvědomuji, co bylo špatně a co chci jinak. Do další etapy vykročím vyléčenou nohou a budu se dívat kolem sebe. Kdybych neměla kamarády, asi bych se zbláznila,“ popsala své odhodlání.
„Je to ale stále náročné. Máme mezi sebou statisícový dluh, stále u sebe má všechny moje osobní věci a on stále v klidu povídá pohádky. Nemá vyřešenou minulost ani současnost, ale to si musí vybojovat sám. Mně už jde jen o moje věci a peníze, na které mám nárok,“ postěžovala si na závěr.