Kolik vás opravdu stojí úsměv: senioři zbytečně doplácejí tisíce za protézy
10. 9. 2025 – 8:35 | Zprávy | Anna Pecena
Důchodce, pozor! Zatímco soukromé ordinace si účtují za zubní protézy částky, ze kterých se vám protočí panenky, existuje možnost, jak přijít k chrupu bez doplatku. Ano, základní snímatelná protéza může být plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Proč tedy tolik lidí končí s účtem v řádech tisíců? Protože jim někdo šikovně vsugeruje, že „standard“ není dost dobrý.
Kolik vlastně stojí úsměv
Ceny zubních náhrad jsou v Česku obrovsky rozdílné. Na jedné straně stojí základní pryskyřičné protézy, které hradí pojišťovna a pacient neplatí nic. Na straně druhé jsou takzvané nadstandardní náhrady – skeletové, termoplastové či s kovovými prvky – a u těch se doplatky šplhají klidně na deset či jedenáct tisíc korun. Mnozí senioři přitom podepíší smlouvu či souhlas s výkonem, aniž by si uvědomili, že ve skutečnosti platí za něco, co by vůbec nemuseli mít. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny je přitom základní varianta chrupu dostupná pro každého pojištěnce bez doplatku.
Kde se láme chleba
Rozdíl je v přístupu. Zubaři na soukromých klinikách často staví do popředí dražší varianty a zdůrazňují jejich výhody – lepší estetiku, větší komfort, vyšší životnost. Ano, tyto argumenty mohou být pravdivé, ale pravda je také to, že u mnoha lidí by základní protéza posloužila stejně dobře. Problém je, že se pacienti v ordinaci cítí pod tlakem odborníka a snadno souhlasí s doplatkem, aniž by znali všechna práva. Realita je taková, že neinformovanost důchodců hraje do karet soukromníkům.
Jak se bránit
Základní pravidlo je jednoduché: ptejte se. Každý pacient má právo vědět, zda existuje varianta plně hrazená pojišťovnou, a zubař je povinen to sdělit. Pokud se rozhodnete pro nadstandard, dělejte to vědomě a s vědomím, že za něj zaplatíte tisíce. Nenechte se dotlačit do představy, že jediná důstojná možnost je ta nejdražší. Kdo chce, může mít funkční chrup i zdarma.
Zubní protézy jsou nezbytností pro statisíce seniorů, a právě proto jsou i oblíbeným terčem komerčních praktik. Nenechte se obrat o úspory. Zdravotní pojišťovna platí základní chrup každému, a pokud vám někdo tvrdí opak, jde o klam. Pravda je jednoduchá: váš úsměv nemusí stát desetitisíce – pokud si nenecháte vnutit předražený luxus.