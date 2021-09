Domeček ve stromě a hrnečky plné medu. Žijte jako Medvídek Pů

Nikam nepospíchat, užívat si každý den s přáteli a mlsat u toho med v pohádkové chaloupce uprostřed krásného lesa. Připadá vám to povědomé? Nyní se můžete v Medvídka Pú proměnit i vy, ubytovací služba Airbnb ve spolupráci s Disney postavila repliku medvídkova lesního domečku. To na počest Púova 95. výročí.

Zapomeňte na Airbnb, je to Bearbnb, hlásí společnost, která domek postavila. Stojí ve skutečném Stokorcovém lese, tedy v jeho předloze britském Ashdownském lese. Oficiálně je jeho pronajímatelem Kim Raymondová, která je už třicet let dvorní disneyovskou ilustrátorkou slavného medvídka. K dispozici bude jen na dvě samostatné noci, a to 24. a 25. září, kdy kniha oslaví své 95. výročí vydání.

Komu se podaří si noc zabookovat, ocitne se se svou rodinou ve skutečné pohádce. Domeček ve stromě je zařízený podle původních ilustrací E.H. Sheparda přesně tak, jak z příběhů o Púovi známe. Nechybí podstatné detaily jako různé hrnečky na med a servírované jídlo bude založeno právě na jeho nejoblíbenější pochoutce. Ale hlavně - platí tu jasné zásady - odpočívat, lenošit, mlsat a užívat si své nejbližší a přírodu.