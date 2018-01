'Doktor prase' míří znovu k soudu, řeší se dovolání

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Justice musí znovu otevřít kauzu lékaře Jaroslava Bartáka, jenž dostal za plánování tří vražd a vydírání z vězení další osmiletý nepodmíněný trest. Nejvyšší soud vyhověl dovolání. Případem se bude muset znovu zabývat liberecký soud. Novinářům to v pondělí sdělila soudkyně Eva Drahotová, která má případ u pobočky krajského soudu v Liberci na starost.

"Nejvyšší soud v neveřejném zasedání 18. prosince zrušil rozsudek vrchního i našeho soudu. Nám přikázal, abychom věc v potřebném rozsahu znovu projednali a rozhodli," uvedla soudkyně.

Zatím není zřejmé, na jakých důvodech rozhodnutí stojí a v jaké míře musí liberecká pobočka krajského soudu případ znovu řešit. Krajský soud by měl nyní doručit rozhodnutí Nejvyššího soudu účastníkům řízení, teprve poté lze zveřejnit odůvodnění. "Rozhodnutí Nejvyššího soudu nám bylo doručeno 11. ledna 2018. V tuto chvíli ještě nebylo rozesláno účastníkům řízení a ti zatím neměli možnost se s ním seznámit," uvedla mluvčí pobočky krajského soudu Karolina Francová.

Barták nejprve dostal trest 12 let vězení za obtěžování asistentek. Poté mu přibylo osm let v druhé kauze. Tresty se sčítají, celkem si tak lékař měl odpykat 20 let ve vězení. Nynější rozhodnutí Nejvyššího soudu se týká jen kauzy plánování vražd a vydírání.

Podle zrušeného verdiktu plánoval Barták vraždy a vydírání na podzim 2013 ve vazební věznici v Liberci. Vraždy měly podle spisu představovat mstu za předchozí odsouzení, peníze získané z vydírání chtěl využít k útěku z vězení.

Bartáka udal spoluvězeň. Lékař tvrdil, že šlo o běžné vězeňské debaty a že svá slova nemyslel vážně. Klíčovými důkazy byly videonahrávky, které vězeň pořídil. Obhajoba zpochybňovala jejich legálnost, avšak podle rozsudku byly pořízeny v souladu s právem.

Nejvyšší soud se v minulosti zabýval také první Bartákovou kauzou. Trest za to, že lékař vyžadoval po svých asistentkách sex jako součást práce a vystavoval je vydírání nebo sexuálnímu násilí, tehdy snížil ze 14 na 12 let vězení.