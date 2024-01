Do skleněných oken ve městech narážejí miliardy ptáků. Řešení spočívá v designu budov

Velká města jsou pro ptáky plná nástrah. Umělé osvětlení je svádí z cesty a skleněná okna představují neviditelné smrtící pasti. Existuje způsob, jak opeřence ochránit: Přiblížit se v designu budov přírodě.

Jenom v USA každoročně zahyne nárazem do okna asi 988 milionů ptáků, varoval loni v prosinci profesor William Sutherland. American Bird Conservancy odhaduje, že každý rok zemře v zemi po nárazu do oken miliarda ptáků, v Česku to je asi milion.

Přes americký kontinent dvakrát ročně přelétají miliony a miliony stěhovavých ptáků. Po cestě je však čekají nástrahy, jako je například stavba McCormick Place Lakeside Center v Chicagu, největší kongresové centrum Severní Ameriky.

Tato moderní budova z oceli a betonu sice není zrovna nejvyšší, problém však představuje prosklená fasáda, kterou ptáci nevidí. V noci navíc skrze ni proniká umělé osvětlení, kvůli němuž jsou opeřenci dezorientovaní, píše server CNN. Pak to dopadá jako v jeden říjnový den, kdy do oken stavby narazila asi tisícovka ptáků. Podle údajů Chicago Bird Collision Monitors to byl nejvyšší zaznamenaný počet zabitých ptáků o jedinou budovu v daném dni.

Tento problém je řešitelný. Jak jednou prohlásila architektka Jeanne Gangová, v přírodě neexistují žádné rovné linie ani ostré hrany. V jejím tvrzení se ukrývá nápověda, jak ptáky od kolizí do oken ochránit: Inspirovat se designem přírody.

Budova Aqua v Chicagu | zdroj: Profimedia

Ploché a prosklené mrakodrapy s ostrými rohy jsou pro ptáky nejhorší: Kvůli oknům a zvolenému tvaru je zkrátka nevidí. Gangová dokončila v roce 2009 mrakodrap Aqua, který má tvar vlnící se vody a lehce matné sklo, a který díky tomu rizika kolizí snižuje.

Město ve tmě

S dalším nápadem, jak ochránit opeřence před jistou smrtí, přišla architekta Joyce Hwangová. Ta zastává názor, že skleněná okna v budovách nejsou problém, pokud do nich začleníme nějaké grafické vzory. Nejjednodušší je pokrýt sklo fólií s barevnými body. Ptáci ho díky nim vnímají jako předmět, nikoli průhledný prostor. Okna mohou pokrývat například bílé nebo černé tečky. Výhoda těchto motivů spočívá i v tom, že jsou příjemné na pohled.

Architektka tento nápad úspěšně otestovala na oknech chicagské budovy Sullivan Center. Nápad s okny pokrytými fólií s vizuálními body převzala i Kolumbijská univerzita v New Yorku a řada dalších budov ve městě.

Dalším způsobem, jak ochránit ptáky, je šetřit s umělým osvětlením v nočních hodinách. Jak upozornil list The Guardian, New York projednává zákon, který by zakázal noční osvětlení v budovách, pokud v ní nejsou lidé. Některá taková zařízení už tuto praxi zavedla. Jde například o knihovny, soudní síně a školy. „Proč chodit kolem mrtvých ptáků na chodníku, když můžeme udělat něco tak jednoduchého, jako je zhasnout?“ řekl Francisco Moya, člen rady města New York.

Noční osvětlení je svázáno s kulturou velkých měst. Temnota je však důležitou součástí přírody. V ní se zvířata ukrývají a rostliny odpočívají. Pro ptáky je bezpečným závojem, pod nímž vnímají svět tak, jak potřebují – pouze za svitu měsíce a hvězd.