Do inaugurace může prezident dávat leda nezávazné podněty, nemá imunitu ani pravomoci

Prezident se ujímá funkce složením slibu, do té doby nemá žádné pravomoci. Do inaugurace, která je v plánu 9. března ve Vladislavském sále Pražského hradu, má nově zvolený prezident Petr Pavel neformální vliv, může se scházet s dalšími ústavními činiteli a podávat nezávazné podněty.

Ústavní právníci, které oslovila ČTK, odkázali na článek 55 ústavy, podle něhož se prezident ujímá úřadu složením slibu. „Do té doby je ‚neplaceným čekatelem‘ na funkci. Jinými slovy, žádné pravomoci nemá, a na rozdíl od poslanců a senátorů, jejichž mandát vzniká zvolením, nemá ani imunitu a plat,“ sdělil právník Jan Kysela.

„Prezident republiky se ujímá úřadu až složením slibu, inaugurací. Do té doby žádné pravomoci nemá. Samozřejmě už má neformální vliv a může se scházet s jinými činiteli a podávat podněty, ale ty nejsou závazné,“ uvedl právník Ondřej Preuss

Pavel o víkendu po svém zvolení televizi Nova řekl, že bude požadovat na Pražském hradě audit, ideální by podle něj bylo, kdyby se stihl do jeho inaugurace. Důvodem jsou mimo jiné nedořešené skartace, řekl Pavel. Chtěl by to probrat tento týden s šéfem Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Pavel má ve středu v plánu také setkání s premiérem Petrem Fialou, předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (oba ODS) a šéfkou Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09).

Dnes se Petr Pavel sešel s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti). Lipavský ČTK sdělil, že vedli příjemnou a konstruktivní debatu o české zahraniční politice. Pavel se šéfem diplomacie mohli řešit například obsazení místa šéfa zahraničního odboru prezidentské kanceláře, což také nový prezident dříve avizoval.

Výsledky prezidentských voleb budou zveřejněny ve Sbírce zákonů v úterý

Státní volební komise formálně schválila výsledky prezidentských voleb, v jejichž závěru armádní generál ve výslužbě Petr Pavel se ziskem více než 58 procent hlasů porazil expremiéra Andreje Babiše (ANO). Ve Sbírce zákonů budou zveřejněny formou zápisu komise pravděpodobně v úterý 31. ledna, řekl dnes novinářům po jednání komise ředitel odboru voleb Tomáš Jírovec z ministerstva vnitra.

Od 1. do 7. února by tak mohli mít lidé týden na to, aby průběh a výsledek hlasování napadli u Nejvyššího správního soudu (NSS). Na soud by se mohli obrátit stěžovatelé v případě podezření na porušení zákona, které „hrubým způsobem ovlivnilo výsledek voleb“, uvedl Jírovec. NSS bude mít na rozhodnutí 15 dnů od doručení podnětu, dodal.

U soudu by podle místopředsedkyně Českého statistického úřadu (ČSÚ) Evy Krumpové mohly být napadeny výsledky z jednoho z okrsků v pražských Bohnicích, kde okrsková komise v zápisu o výsledku hlasování prohodila hlasy pro Pavla a Babiše. Chyba byla odhalena až po zákonné lhůtě 24 hodin od ukončení hlasování a nebylo ji možné opravit na rozdíl od korekce výsledků z jiných dvou obcí, uvedla Krumpová. Podle Jírovce by to ale s ohledem na počet odevzdaných hlasů nemělo mít fatální dopad na celkový výsledek.

Volby byly podle Jírovce klidné, větší komplikace nezpůsobil ani páteční požár v kulturním domě v Nové Olešce na Děčínsku krátce před začátkem hlasování, kvůli kterému bylo třeba přemístit volební místnost. Vnitro řešilo několik dotazů a stížností, například podezření na nestandardní postup volebních komisí nebo otázku, v jakém pořadí mají volební komisaři vydávat hlasovací lístky pro finalisty.

„Setkali jsme se se stížností na to, jestli není porušením volebního zákona, že ve volební místnosti je obraz bývalého prezidenta Václava Havla,“ uvedl Jírovec. Portrét prvního českého prezidenta Havla místo podobizny současné hlavy státu Miloše Zemana visel ve volební místnosti v Černoučku na Litoměřicku, kde v pátek hlasoval nově zvolený prezident Pavel.

Někdejší představitel české armády a NATO Pavel byl zvolen čtvrtým českým prezidentem o uplynulém víkendu. Pavla volilo 3,36 milionu lidí, což představovalo 58,32 procenta hlasujících voličů. Babiše porazil o zhruba 960 000 hlasů. Hlasovat přišlo 70,25 procenta z osmi a čtvrt milionu voličů. což představitelé vnitra i ČSÚ ocenili, stejně jako práci všech lidí, kteří se do přípravy a průběhu voleb zapojili.