Dneškem spouští Lidl slevy, kvůli kterým se čekají tlačenice i boj o zboží
15. 8. 2025 – 5:42 | Zprávy | Anna Pecena
Od čtvrtka 14. srpna do neděle 17. srpna 2025 se v Lidlu spouští akce, která zamává s každým nákupním seznamem. Na pultech se objeví sýrová smršť, sladké retro i láhve alkoholu, co si říkají o místo ve vaší spíži – a to všechno za ceny, které nutí přehodnotit obsah peněženky.
Čtyři dny. Tolik má zákazník na to, aby využil jednu z největších letních akcí Lidlu. A už při prvním pohledu do letáku je jasné, že půjde o nákupní sprint, při kterém se regály budou vyprazdňovat rychleji než zmrzlina na slunci.
Sýrový ráj, co provoní celý dům
Lidl sáhl po jistotě – a rozjel útok na milovníky sýrů. Oštiepok o váze 370 gramů teď stojí jen 89,90 Kč, což je cena, při které si mnozí přibalí rovnou dva. K tomu Parenica za 29,90 Kč a Bánovecké sýrové nitě za 72,90 Kč tvoří základ každého pořádného talíře. Pro gurmány, kteří rádi experimentují, tu jsou Korbáčiky za 34,90 Kč nebo sýrové kuličky za 29,90 Kč. Dokonce i oblíbený Encián, tentokrát ve velkém balení 610 gramů, se dá pořídit za 149,90 Kč.
Nabídka je koncipovaná tak, aby si zákazník mohl doma postavit luxusní sýrový stůl – a to bez pocitu, že musí vybrat účet.
Sladká nostalgie a ostré tečky
Pro ty, kteří raději sáhnou po něčem sladkém, má Lidl připravený výlet do minulosti. Nesvadské oplatky za 18,90 Kč nebo kokosový kmen za 19,90 Kč připomenou dětství, kdy podobné dobroty mizely během odpoledne. Tatramelky za 13,90 Kč jsou drobným pokušením, kterému lze podlehnout bez výčitek.
A pak přichází ostřejší část nabídky – Spišiacka borovička (0,7 l) za 189,90 Kč, med v poctivém 900gramovém balení za 129,90 Kč a především Tatratea folklórní edice za 499,90 Kč, což je pro fanoušky tohoto nápoje víc než lákavé.
Proč se vyplatí vyrazit
Tento leták má vše – od levných pochutin po prémiové speciality. Je to kombinace, která osloví rodiny plánující víkendové posezení, jednotlivce doplňující zásoby, ale i gurmány, co hledají inspiraci pro letní piknik. Vše doplňuje fakt, že akce platí jen čtyři dny – a kdo zaváhá, bude nakupovat za plné ceny.
Boj o regály
Jestliže Lidl sázel na to, že zákazníky přitáhne kombinací nízkých cen a známých chutí, trefil hřebík na hlavičku. Už teď se mezi věrnými zákazníky šeptá, že o některé položky bude doslova boj. Stačí si představit pult s čerstvými Korbáčiky nebo hromadu balení Parenice – během prvního dne zmizí, a kdo přijde pozdě, zůstane jen s prázdným vozíkem a zklamaným výrazem. Tento efekt „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ je zjevně součástí plánu, který funguje.
Nákup jako zážitek
Kromě samotných cen je však lákadlem i atmosféra těchto krátkodobých akcí. Lidl dokáže proměnit obyčejný nákup v malý adrenalinový zážitek – zákazníci procházejí uličkami s pocitem, že loví poklady, a každý úspěšný úlovek jim zvedne náladu. V kombinaci s letním obdobím a možností připravit si doma pohoštění z čerstvých sýrů, sladkostí a originálních nápojů to znamená jediné: od 14. do 17. srpna se nákupní košíky budou plnit rychleji než kdy jindy.
Čtyři srpnové dny v Lidlu se tak mohou stát malým nákupním svátkem. Ať už si odnesete plný košík sýrů, tašku sladkostí nebo láhev Tatratey, jedno je jisté – tahle akce nezůstane bez ohlasu.