Polonahá Nela Slováková má kritiku na háku: "Hejtři? Ti mi jen vydělávají"
15. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Vyzývavá influencerka si z negativních reakcí nedělá vůbec nic, naopak je ještě povzbuzuje.
Pohledná podnikatelka a influencerka Nela Slováková má čím provokovat. A navíc to o sobě ještě moc dobře ví, což bývá celkem vražedná kombinace.
Nela si ve vyzývavých oblečcích libuje dlouhodobě, proto snad nikdo nemohl čekat, že by svého přítele Radka Roušala, který se na víkendovém turnaji Oktagon pral v kleci, dorazila podpořit v cudných šatech až ke krku.
Ne, Nela přišla v neonově žlutozeleném overalu, který svým gigantickým výstřihem moc prostoru představivosti vážně nenechal. Podívat se můžete třeba zde.
Podobně odvážným oblečením samozřejmě přitahovala skoro stejnou pozornost jako samotní zápasníci. A tak jí to pochopitelně vyhovuje.
„Já si myslím, že každý čeká, v čem přijdu já. A asi jsem úplně nezklamala. Normální lidi, kteří nechtějí hejtovat moje oblečení, vědí, že je to akce. Je to hezká akce, kam se může chodit v podstatě, jak kdo chce,“ prohlásila pro eXtra.cz.
Pro kritiky má Nela jasný vzkaz a doporučuje jim pokračovat: „Myslím si, že se do Oktagonu zapojila spousta mých fanoušků, kteří moji cestu sledují už dlouho a vědí, jaká jsem. Komentují i ta videa z Oktagonu, která patří mezi nejsledovanější. A hejtři? Ti mi jen vydělávají. Takže do toho!“
A možná i trochu díky vášnivě podporující partnerce se Roušal nakonec v kleci radoval z vítězství ve druhém kole.
„Neuvěřitelný! To první kolo bylo takový oťukávací a druhý mu dal strašně. Dopadlo to úplně stejně jako kdysi ve Varech, kdy jeho kamaráda dobil úplně stejně. Radek je velmi tvrdý, má strašně dobrý srdce, dobré oči a je to hodný člověk. Hlavně jde za svým cílem a já mu strašně přeji, aby se dostal tam, kam se chce dostat,“ pěje Nela ódy na svého milého.
Vítězný Roušal s oddanou partnerkou se hned po zápase chystají na dovolenou: „Jdeme na koncert Seana Paula a pak odletíme do Chorvatska na loď,“ prozradila Nela.