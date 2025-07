Divoška Kaira Hrachovcová opět polonahá: Perfektní křivky, věk by uhodl málokdo

3. 7. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková

Nezkrotná umělkyně už se sice řadí k řekněme zkušenějším ženám, na těle byste to ale nepoznali.

Že se stylová a svá umělkyně Kaira Hrachovcová nebála vystavit tělo, není až tak šokující novinka. Herečka a tatérka nikdy netrpěla přehnaně prudérním pohledem na svět a stylových aktů už poslala na veřejnost docela solidní množství.

S podivem spíš je, že ačkoliv jí je padesát, vlastně skoro padesát jedna, a člověk už by tak nějak čekal, že se věk prostě musí projevit, Kairu nejspíš chrání smlouva s ďáblem, protože vypadá pořád fenomenálně.

Druhá věc, která si zaslouží zmínku, je skutečnost, že se Kaira tentokrát nesvlékala jen tak pro zábavu, ale v rámci propagace značky Independent KAIRA.

Kaira je, jak bývá zvykem, okolo svého projektu poeticky tajemná a odmítá ho označit za prostý merch, místo toho jde prý o "stav". Co přesně tím myslela, zůstává ve hvězdách, ale je rozhodně fajn, že se Kaiřina rozevlátá duše a pohledy do realit složených z jinotajů promítají i do její obchodní tvorby.

Odmyslíme-li si ale lyrickou rovinu, jedná se, zdá se, o značku oblečení a doplňků: Momentálně můžete od Kairy nakoupit trička, mikiny, kšiltovky a tašky.

Zda se oblečení zamlouvá, už je samozřejmě na vašem vkusu, na polonahou reklamu je radost pohledět tak či tak.