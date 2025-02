Totální chaos a komedie. Naďa Konvalinková o svatbě s Kaiserem: "Ani nevím, jestli vůbec platila"

Brát si Oldřicha Kaisera je zážitek, na který se nezapomíná, a to prý nejen proto, že člověk vstupuje do nové životní etapy.

Legendární herečka Naďa Konvalinková zavítala do populární talk show 7 pádů Honzy Dědka, kde přišla řeč na minulost, vztahy a hlavně veselku, která se elegantním přemetem vymanila z hranic reality a skočila s pěti vruty kamsi do vod dadaismu.

Naďa vydržela s Oldřichem Kaiserem celých 25 let, než se v roce 2005 rozvedli. Ale svatbu jako takovou nezapomene nejspíš nikdo nikdy.

„Jsem romantik, netušila jsem, že si beru recesistu. Na Staroměstskou radnici jsem vstupovala za zvuků fanfár z býčích zápasů. A tak to manželství taky vypadalo. Jen jsme vešli, někdo se na nás vrhnul a oblíkli nás do takových vězeňských košil. Já měla růžovobílou a Oldřich modrobílou,“ vypráví Naďa o cestě k obřadu. Už z toho musí být jasné, že tradiční obřad se opravdu nekonal. Ale to nejlepší mělo samozřejmě teprve přijít.

Jiří Lábus, který šel za svědka, skončil bůhvíproč v poutech a musel se podepisovat s rukama za zády. A pak teprve přišel ten pravý vířící vortex entropie: „Vtrhla tam Jarka Hanušová (Jaruš z Kouzelníka, pozn. red.) s pokaděným miminem, strčila ho Oldřichovi a řvala – ty vrahu, proč jsi nás opustil?! Do toho tam přišli číšníci z restaurace naproti a říkali – pane Kaiser, zaplaťte těch pět tisíc, co jste u nás včera prochlastal s tou prsatou brunetou. A náš oddávající měl vadu řeči,“ vzpomíná na surrealistický zážitek Konvalinková.

Oddávající pak prý nakonec protočil panenky, strhl šerpu a odešel, takže vlastně nikdo neví, jestli svatba vážně vůbec platila. „Tak ani nevím, jestli jsme vůbec byli svoji,“ směje se Naďa. Inu, myslete si, co chcete, ale styl se upřít vážně nedá.