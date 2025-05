Desetiletí vyplavovalo moře kosti. Konečně se ví, čí jsou

27. 5. 2025 – 13:53 | Zpravodajství | Alex Vávra

zdroj: Profimedia.cz

Moře po tři desetiletí vyplavovalo lidské kosti na pobřeží New Jersey. Nikdo netušil, komu patří – až do chvíle, kdy se do případu pustili studenti a odhalili příběh zapomenutého kapitána z 19. století.

Všechno začalo v roce 1995, když moře na pláži v Longportu vyplavilo lidskou lebku. Následovaly další nálezy – v roce 1999 v Margate a v roce 2013 v Ocean City. Skeletální fragmenty se objevovaly znovu a znovu, bez jakékoli stopy, ke komu patřily a proč se objevují právě zde. Případ dostal přezdívku „Rozptýlený muž John Doe“ a zůstal po léta nevyřešený. Tradiční kriminalistické metody selhaly. A tak zůstávaly otázky: Kdo to byl? Co se mu stalo? Proč ho moře vrací po kouskách zpět? Genetická detektivka studentů Zlom nastal až v roce 2023, kdy se do případu pustila státní policie New Jersey ve spolupráci se studenty Ramapo College a jejich Centrem pro genetickou genealogii (IGG). Vzorek DNA z ostatků byl odeslán do laboratoře Intermountain Forensics, a v únoru 2024 nahrán do databází GEDmatch a FamilyTreeDNA. Studenti pak začali pátrat po příbuzných muže, jehož tělo zůstalo bez jména. A uspěli – stopa je zavedla až do 17. století, k předkům z okresů Litchfield a Fairfield ve státě Connecticut. Pátrání pokračovalo další rok, během kterého studenti z IGG dobrovolně zkoumali historické záznamy a lodní neštěstí u pobřeží New Jersey. A právě tehdy objevili dvě novinové zprávy z prosince 1844. Loď, mramor a zapomenutý kapitán Zprávy zmiňovaly potopení lodi jménem Oriental, která vezla 60 tun mramoru z Connecticutu do Philadelphie, kde měl materiál posloužit k výstavbě Girard College. Loď se potopila jen kilometr od pobřeží Brigantine Shoal – na dohled pevniny. Pět členů posádky zemřelo. A právě tehdy padlo podezření: patřily vyplavené ostatky některému z nich? Podezření se potvrdilo. Kapitánem lodi byl 29letý Henry Goodsell. V březnu 2025 byl odebrán vzorek DNA od jeho praprapravnuka – a 8. dubna přišlo potvrzení: genetická shoda. Tajemný „Rozptýlený muž“ měl konečně jméno. zdroj: Profimedia.cz Konec po 180 letech „Identifikace lidských ostatků je jedním z nejsvátečnějších a nejnáročnějších úkolů, které má policie na starosti,“ uvedl Patrick Snyder z prokuratury Atlantic County. „Za každým případem je závazek: že nikdo nebude zapomenut.“ Plukovník Patrick J. Callahan z newjersejské policie dodal: „Použití moderní genealogie k identifikaci pozůstatků z 19. století je důkazem toho, jak daleko nás věda může dovést. Díky partnerství s Ramapo College jsme dokázali to, co se ještě nedávno zdálo nemožné.“ A tak se po téměř dvou stoletích vrátil Henry Goodsell zpět mezi živé – alespoň jménem. Jeho kosti přestaly být anonymní hádankou, rozptýlenou na plážích. Díky trpělivosti, vědě a odhodlání studentů našel konečně klid. Některé záhady nezmizí – jen čekají na správný okamžik, kdy se z mlhy času vynoří pravda.