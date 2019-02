Další trable Elona Muska: Čelí obvinění z pohrdání soudem

Ministr zemědělství Miroslav Toman v úterý odevzdá přihlášku do ČSSD. Chce tím podpořit předsedu Jana Hamáčka a vedení strany před nadcházejícím volebním sjezdem v Hradci Králové. Toman to dnes řekl novinářům v Lidovém domě.

Ruský vojenský soud vynesl mnohaleté tresty vězení za velezradu, které se měli dopustit pracovník antivirové firmy Laboratorii Kasperskogo (na Západě známé jako Kaspersky Lab) a vysoký úředník tajné služby FSB. Oznámila to dnes agentura TASS. Podle nepotvrzených informací spolupracovali s rozvědkou USA.

Ruský vojenský soud vynesl mnohaleté tresty vězení za velezradu, které se měli dopustit pracovník antivirové firmy Laboratorii Kasperskogo (na Západě známé jako Kaspersky Lab) a vysoký úředník tajné služby FSB. Oznámila to dnes agentura TASS. Podle nepotvrzených informací spolupracovali s rozvědkou USA.

Americký prezident Donald Trump přiletěl v úterý do Hanoje, kde se ve středu a ve čtvrtek setká se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Do vietnamské metropole před americkým prezidentem dorazil dnes po téměř sedmdesátihodinové cestě vlakem a autem i Kim.

Americký prezident Donald Trump přiletěl v úterý do Hanoje, kde se ve středu a ve čtvrtek setká se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Do vietnamské metropole před americkým prezidentem dorazil dnes po téměř sedmdesátihodinové cestě vlakem a autem i Kim.

Premiérka Theresa Mayová oznámila v projevu v Dolní sněmovně, že pokud poslanci do 12. března neschválí dohodu o odchodu z EU dojednanou s Bruselem, budou mít zákonodárci možnost hlasovat o odkladu brexitu.

Premiérka Theresa Mayová oznámila v projevu v Dolní sněmovně, že pokud poslanci do 12. března neschválí dohodu o odchodu z EU dojednanou s Bruselem, budou mít zákonodárci možnost hlasovat o odkladu brexitu.

Prezident Miloš Zeman se v úterý v 15:30 sejde s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Budou spolu jednat o premiérově cestě do Spojených států , která se uskuteční příští týden a během níž se Babiš sejde s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Australský kardinál George Pell, dříve označovaný jako třetí nejvyšší muž Vatikánu, zneužil dva chlapce. Podle čtvrtečních zpráv tiskových agentur se na tom shodla porota australského soudu. Sedmasedmdesátiletému Pellovi, který veškerá obvinění popírá, hrozí až 50 let vězení. Řízení, které rozhodne o výši trestu, začne ve středu.

12:37