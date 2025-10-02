Eden se otřese v základech! Legendární královna popu plánuje pompézní megakoncert k oslavě 80. narozenin
2. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Ikona české popové scény na žádný důchod nemyslí, místo toho rozjede další velkolepou show.
Zpomalit? Oddechnout si? Odpočívat? Odejít do důchodu? Taková slova nemá legendární popová ikona Helena Vondráčková ve svém slovníku.
Brzy oslaví úctyhodných 80 let, ale místo poklidu hodlá sešlápnout pomyslný pedál až k podlaze a uspořádat pořádně opulentní show, jak se na životní jubileum sluší a patří.
Nebude to první velká párty: Helena už loni bez problémů vyprodala O2 arénu. A pokud s ní chcete oslavit osmdesát, měli byste si pospíšit, protože zájem je prý vysoký.
Koncert se přitom uskuteční až za dva a půl roku: 19. června 2027 na stadionu v pražském Edenu.
Pokud se tedy do té doby nestane něco nečekaného, můžete se těšit na pařbu s desítkami tisíc lidí. Pořadatelé slibují dobrý výhled a kvalitní zvuk pro každé místo v hledišti.
Show bude samozřejmě náležitě velkolepá: Dorazí i další hosté, speciální efekty a podobně.
Megashow v Edenu bude také mimochodem jediná možnost, jak Helenu v celém roce 2027 vidět naživo. Prohlašuje totiž, že jiný koncert neuskuteční a bude se plně soustředit pouze na jednu velkou jízdu.
Zmínka o velkém zájmu mimochodem nebyla jen tak do větru: Vstupenky už jsou k mání na portálu Ticketportal a letmý pohled napoví, že víc než polovina míst už je pryč. A těch opravdu dobrých už zbývá velmi málo.
„Připravte se na megakoncert, který se zapíše do historie české hudby! Helena Vondráčková, ikona českého popu, na něm oslaví své 80. narozeniny. A rozhodla se pojmout své životní jubileum opravdu velkolepě. Pro celý rok 2027 odmítla – a s díky odmítne – všechny nabídky koncertů v ČR, aby se mohla soustředit na jeden jediný nezapomenutelný večer. A ten bude stát opravdu za to. Půjde o pompézní a zcela unikátní show,“ láká oficiální popis.