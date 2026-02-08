Další česká medailová senzace: Metoděj Jílek bere stříbro na 5000 m!
8. 2. 2026 – 18:19 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Teprve devatenáctiletý Metoděj Jílek se zapsal mezi hvězdy rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2026!
V dramatickém závodě mužů na 5000 metrůvybojoval stříbrnou medaili, když po fenomenálním výkonu dojel jen za norskou hvězdou Sanderem Eitrem, který zároveň stanovil olympijský rekord.
Jílek, jeden z nejmladších účastníků startovního pole, předvedl suverénní jízdu na tratích milánského rychlobruslařského stadionu a s časem 6:06:48 si zajistil druhé místo –první olympijskou medaili své kariéry.
Talentovaný rychlobruslař byl letos jedním z favoritů dlouhých tratí. Před olympiádou ovládl celkové hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích, když v závodech pravidelně sbíral body a potvrzoval formu světové úrovně. Jílkův úspěch je o to pozoruhodnější, že přichází v jeho první olympijské sezóně a v tak mladém věku. Už v předcházejících letech se ukázal jako velký talent – například na juniorském světovém šampionátu dominoval dlouhým tratím a získal titul na 5000 m. Tento stříbrný kov je pro české rychlobruslení skutečným milníkem a potvrzuje, že Jílek může dlouhodobě navázat na úspěchy legendy Martiny Sáblíkové.
Sportovní komentář:
Závod na 5000 m byl od začátku napínavý, ale Jílkův klid a vyzrálý styl výkonu na tak náročné distanci ukázal, že patří mezi světovou špičku. Tento výsledek otevírá novou kapitolu pro české rychlobruslení – a fanoušci mohou s napětím očekávat, jaký bude další vývoj kariéry tohoto mladého mistra.