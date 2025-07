Dne 25. července uplynulo 25 let od tragické nehody letu Air France 4590, při níž se nadzvukový Concorde zřítil krátce po startu z pařížského letiště Charlese de Gaulla. Neštěstí si vyžádalo 113 obětí – 109 lidí na palubě a čtyři osoby na zemi. Havárie znamenala definitivní konec civilní éry tohoto technického zázraku, který byl po léta symbolem rychlosti, elegance a letecké nadřazenosti.

Let mířil z Paříže do New Yorku, ale osud stroje se naplnil pouhých 77 sekund po vzletu. Jedna z pneumatik levého podvozku najela na kovový úlomek o délce 40 centimetrů, který podle vyšetřovatelů upadl z jiného letadla, jež z téže ranveje startovalo několik minut předtím. Roztržená pneumatika vyslala úlomky gumy obrovskou silou do spodní části levého křídla, kde prorazily palivovou nádrž. Došlo k masivnímu úniku paliva, který okamžitě způsobil rozsáhlý požár. Concorde přesto pokračoval v letu, ale při výšce zhruba 200 stop ztratil tah a nebyl schopen stoupat dál.

Záznam z kokpitu odhalil zoufalý boj posádky

Kapitán Christian Henri Marty (54) a první důstojník Jean Marcot (50) se v kokpitu snažili zvládnout rychle se zhoršující situaci. Řídicí věž je varovala slovy: „Concorde nula... 4590, máte plameny. Máte plameny za sebou.“ Posádka se rozhodla pokusit o nouzové přistání na nejbližším letišti Le Bourget. Sedm sekund po varování ohlásili poruchu motoru číslo dvě. Krátce nato zazněla Martyho poslední slova: „Příliš pozdě... Není čas.“ Kopilot ještě dodal: „Le Bourget, Le Bourget. Negativní; zkoušíme Le Bourget.“ O šestnáct sekund později záznam z kokpitu náhle končí – letoun se právě zřítil do hotelu Hôtelissimo Les Relais Bleus v městečku Gonesse.

Na místě zahynuli nejen všichni cestující a členové posádky, ale i čtyři zaměstnanci hotelu. Nejmeně dvanáct dalších lidí bylo na zemi zraněno. Vyšetřování ukázalo, že příčinou nehody byla řetězová reakce způsobená zcela banálním detailem – kovovým úlomkem na ranveji. Tento fragment způsobil roztržení pneumatiky, jejíž úlomky poškodily trup letadla a vedly k protržení palivové nádrže. Požár se rozšířil během několika vteřin. Následovaly problémy s motorem číslo dvě a krátce nato i s motorem číslo jedna.

Po této události byly všechny Concordy společnosti Air France okamžitě odstaveny a British Airways je následovala krátce poté. Concorde byl sice na krátkou dobu vrácen do provozu, ale rostoucí náklady, snižující se poptávka a přetrvávající bezpečnostní obavy vedly k definitivnímu ukončení provozu v roce 2003. Concorde zůstává symbolem lidské invence i připomínkou toho, jak tenká může být hranice mezi technologickým triumfem a tragédií. Výročí havárie je nejen pietní vzpomínkou na oběti, ale i varováním před selháními, která se mohou stát i u těch nejpokročilejších strojů.