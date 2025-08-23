ČR se připojila k zemím, jež kritizují nové židovské osady na Západním břehu
23. 8. 2025 – 15:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ke společnému prohlášení víc než dvou desítek zemí, které považují plán výstavby židovských osad východně od Jeruzaléma na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu za porušení mezinárodního práva, se připojila i Česká republika.
ČTK to dnes sdělilo české ministerstvo zahraničí. Předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer krok ocenil.
Izraelská vláda ve středu definitivně schválila výstavbu dalších židovských osad na Západním břehu, tentokrát v oblasti nazvané E1 (East 1) východně od Jeruzaléma. Tam plánovala výstavbu už mnoho let, ale kvůli silné mezinárodní kritice projekt zmrazila. Výstavba zhruba 3400 bytových jednotek v této oblasti mimo jiné omezí přístup Palestinců do východního Jeruzaléma.
Více než dvacítka zemí, zejména evropských, ale také Kanada či Austrálie ve čtvrtek ve společném prohlášení označila tento plán izraelské vlády za nepřijatelný a v rozporu s mezinárodním právem. Země v dokumentu, který zveřejnila na svých stránkách britská vláda, rovněž vyzvaly izraelskou vládu, aby od tohoto záměru okamžitě ustoupila, protože rovněž ohrožuje bezpečnost v regionu a podněcuje další násilí a nestabilitu.
"Jednorázová akce izraelské vlády podkopává naše společné úsilí o bezpečnost a prosperitu na Blízkém východě. Izraelská vláda musí v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN číslo 2334 zastavit výstavbu osad," uvádí se také ve společném prohlášení. To odkazuje na rezoluci z prosince 2016, která vyzvala Izrael k ukončení výstavby židovských osad na okupovaných palestinských územích.
Rozhodnutí české vlády připojit se k prohlášení dnes přivítal šéf senátního zahraničního výboru Fischer. "Považuji totiž celé to rozhodnutí zahájit výstavbu v oblasti E1, na nějž stát Izrael nemá právo a kde je na východ od Jeruzaléma území vyhrazeno v souladu s dohodami pro Palestince, za velmi neodpovědné. Čím dříve izraelská vláda zastaví výstavbu osad v souladu s rezolucí OSN 2334, tím lépe. A to nejen pro Palestince, ale i pro samotný stát Izrael," sdělil Fischer ČTK. Dodal, že ho zajímá, kdy se zástupce české vlády "konečně vypraví do Pásma Gazy, aby přímo na místě ověřil neúnosnou situaci civilních obyvatel".
Už v rezoluci z roku 2016 se uvádí, že výstavba osad prováděná Izraelem na palestinských územích okupovaných od roku 1967 porušuje mezinárodní právo a ohrožuje vizi dvou států, židovského a palestinského, které by existovaly vedle sebe v míru.
Izraelská koaliční vláda Benjamina Netanjahua výstavbu židovských osad na Západním břehu dlouhodobě podporuje a dva její krajně pravicoví ministři otevřeně hovoří i o anexi Západního břehu. Jeden z nich, ministr financí Becalel Smotrič, loni prohlásil, že letošní rok bude rokem, kdy Izrael prosadí suverenitu nad celým Západním břehem.
Výstavbu osad v oblasti E1 tento týden Smotrič označil za "další hřebík do rakve nebezpečné myšlenky o vzniku palestinského státu" a také za reakcí na záměr několika dalších zemí uznat v září na zasedání Valného shromáždění OSN palestinský stát. Ten chtějí mít Palestinci na Západním břehu a v Pásmu Gazy s hlavním městem ve východním Jeruzalémě. Nezávislý palestinský stát bez konkrétní definice jeho území uznává už většina zemí OSN. Pokud se k nim připojí i ty, co to hodlají udělat v září, budou jich zhruba tři čtvrtiny.