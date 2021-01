Covidu podlehla další slavná osobnost: Zemřel Ladislav Štaidl

Ve věku 75 let zemřel hudební skladatel, textař a podnikatel Ladislav Štaidl. V noci na dnešek podlehl komplikacím spojeným s nemocí covid-19.

Štaidl byl autorem mnoha hitů zpěváka Karla Gotta, mimo jiné písniček Kávu si osladím a Trezor. Úspěchy slavil také jako kapelník vlastního orchestru, který koncem 70. let dvakrát vyhrál kategorii skupin v anketě Zlatý slavík.

Do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze byl podle Blesku převezen s covidem 7. ledna. V minulosti Štaidl prodělal léčbu rakoviny.

Štaidl byl autorem přibližně 200 písní a hudby k mnoha seriálům a filmům. V říjnu 2015 mu prezident Miloš Zeman udělil Medaili Za zásluhy o stát v oblasti umění. Vedle Gotta zpívali Štaidlovy hity Helena Vondráčková, Jiří Korn nebo Dalibor Janda. Od roku 1987 spolupracoval s Ivetou Bartošovou, se kterou později 13 let žil a má s ní syna Artura.

Největší úspěchy Štaidl slavil v 70. a 80. letech minulého století, a to jako autor i vedoucí hudební skupiny, která nesla jeho jméno. Na začátku 90. let Štaidl ze světa showbyznysu odešel a věnoval se podnikání. Před šesti lety tento svůj krok označil za prozíravé rozhodnutí. "Protože v podnikatelské oblasti, díky genům po tátovi, jsem dosáhl ještě větších úspěchů než v showbyznysu," řekl ČTK.

Lítost nad Štaidlovým úmrtím vyjádřil mimo jiné premiér Andrej Babiš. "Další známá osobnost, která se stala obětí covidu," poznamenal Babiš na twitteru. Mezi veřejně známé lidi, kteří zemřeli v souvislosti s epidemií nového koronaviru patří třeba uznávaný český ekonom Michal Mejstřík nebo zpěvák a textař David Stypka, který podlehl dlouhodobé nemoci spojené s komplikacemi covid-19.

Zemřel Ladislav Štaidl. Další známá osobnost, která se stala obětí covidu. Je mi to líto. Vyjadřuji soustrast všem jeho pozůstalým a blízkým. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 31, 2021

Zpěvačka Helena Vondáčková vzpomíná na Štaidla nejenom jako na autora řady jejích písniček. "Nezkazil žádnou legraci, byl to výborný muzikant, organizátor a manažer. Budu mít na něj tu nejhezčí vzpomínku," uvedl Vondráčková v reakci na informaci o skladatelově úmrtí.

Jeho dlouholetý spoluhráč v Orchestru Ladislava Štaidla Felix Slováček ČTK řekl, že Štaidl spolu s Karlem Gottem nastartoval jeho životní kariéru. "Je mi to strašně líto, byl to jeden z nejlepších lidí v mém životě," dodal Slováček.

Štaidl byl nejen muzikant, textař, hudební skladatel a aranžér, ale uspěl i jako zpěvák. Jeho původního eponymního alba vydaného v v roce 1981 svého času prodalo vydavatelství Supraphon bezmála 40 000 nosičů. "Byl nepochybně jedním z nejvýraznějších melodiků naší hudební scény, nejen skladatel, ale také velice zajímavý zpěvák. Zpívat začal úplně náhodou, protože písničku Mží ti do vlasů napsal původně pro Karla Gotta, ale jemu se původně moc nelíbila. Tak ji nazpíval sám a měl první zpěvácký hit," vzpomínal hudební publicista Miloš Skalka.

zdroj: www.youtube.com

"Byl nejen kytarista, skladatel a zpěvák, ale také významný dirigent. Dirigování studoval u Milivoje Uzelace a povedlo se mu sestavit jeden z nejzajímavějších orchestrů v dějinách naší populární hudby, kde se sešly velké muzikantské osobnosti včetně Rudolfa Rokla nebo Felixe Slováčka," řekl ČTK Skalka.

Štaidlova dlouhá kariéra začala v divadle Apollo. "Rozjel to takzvaný Jevanský klan, tedy brácha Jirka, Karel Gott a já. Jako mladí kluci jsme dostali šanci založit vlastní divadlo, pro nějž jsme sami začali tvořit. Naštěstí jsme si tenkrát neuvědomovali, jaká je to obrovská odpovědnost a riziko, protože v téhle branži se reparáty nepovolují. Vyšlo to a díky Apollu, kde nás viděl švýcarský agent Schmidt, jsme se dostali s Karlem (Gottem) a kapelou až do Las Vegas," vzpomínal před lety Štaidl, který v roce 2003 vzbudil pozornost vzpomínkovou knihou Víno z hroznů.