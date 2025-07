Čokoláda levnější nebude: Češi si za sladké potěšení dál připlatí

14. 7. 2025 – 10:10 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Ceny kakaa sice klesají, ale čokoláda zůstává luxusem. Zdražení z minulých let jen tak neodezní.

Češi si za tabulku čokolády dál připlatí, i když se ceny kakaa na světových trzích konečně trochu umoudřily. Přes patnáctiprocentní pokles během posledního měsíce zůstávají suroviny pro výrobu čokolády pořád extrémně drahé a zpracovatelé se snaží vyrovnat s předchozími roky, kdy čelili historickému nedostatku. Výsledkem je stagnace cen v obchodech – a v mnoha případech dokonce další zdražení.

Počasí pomáhá, ale nestačí

Kakaové boby se aktuálně obchodují za zhruba 8200 dolarů za tunu, což je sice méně než na jaře, ale pořád více než trojnásobek dlouhodobého průměru. Důvodem poklesu jsou příznivé deště v západní Africe, které zlepšily vyhlídky podzimní sklizně. Jenže to samo o sobě nestačí.

„Na trhu se stále projevují obrovské deficity z posledních čtyř let. I kdyby byla letošní úroda výjimečně dobrá, zásoby kakaa zůstanou napjaté,“ upozorňuje analytik Jiří Tyleček z XTB.

Výroba čokolády tak zůstává drahá – a čeští zákazníci to poznají na peněženkách. Stogramová tabulka mléčné čokolády Milka dnes v průměru stojí 65 korun, zatímco ještě loni to bylo kolem 45 korun. K tomu si připočtěte tichou redukci velikosti u některých výrobků. Například Mondelēz u vybraných druhů Milky snížil gramáž až o deset procent.

Čokoláda se mění v luxusní zboží

„Výrobci nemohli zvednout ceny natolik, aby pokryli raketový růst cen kakaa v roce 2023. Aktuální mírný pokles sice ulevil, ale náklady zůstávají dramatické,“ potvrzuje Tereza Procházková ze společnosti Nestlé.

Zásadní roli hrají také drahé zásoby. Mnoho firem nakupovalo kakao v době, kdy ceny lámaly rekordy, a teď musí tyto zásoby prodat. Znamená to, že i když by kakao náhodou zlevnilo ještě víc, do koncových cen čokolády se to promítne až se zpožděním – pokud vůbec.

Hrozby z Afriky i Bruselu

Situaci navíc komplikují faktory, které nemají s počasím nic společného. V hlavních kakaových regionech, jako je Pobřeží slonoviny a Ghana, se pěstování bobů potýká s pašeráctvím. Místní farmáři raději prodávají do sousedních států, kde dostanou i trojnásobek běžné ceny, než by získali oficiální cestou.

Další rána přichází z Evropy: nové nařízení EU o odlesňování, které začne platit koncem roku, zvedne náklady výrobcům. Budou totiž muset doložit, že kakao nepochází z nelegálně odlesněných oblastí. A to není levná záležitost.

Zkrátka a dobře – čokoláda zůstane drahá, a i když se situace na trhu lehce zlepšuje, levnější tabulky zatím nečekejte. Sladká odměna bude dál hořce drahá.