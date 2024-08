Čína začala vyšetřovat dovoz mléčných výrobků z EU, zaměří se i na Česko

Čína zahájila antisubvenční vyšetřování dovozu mléčných výrobků z Evropské unie, oznámilo dnes čínské ministerstvo obchodu.

Peking prověří 20 dotačních programů z celé EU, speciálně se ale zaměří na osm zemí, a to na Českou republiku, Rakousko, Finsko, Rumunsko, Chorvatsko, Itálii, Irsko a Belgii. Krok Pekingu zřejmě souvisí se sporem o cla na dovoz čínských elektromobilů do EU, informovala agentura Reuters.

Vyšetřování se zaměří na různé druhy sýrů, mléka, smetany a dalších produktů určených k lidské spotřebě. Zdaleka největším vývozcem mléčných výrobků z EU do Číny je z uvedených zemí Irsko, které loni do Číny prodalo mléčné výrobky za 461 milionů dolarů (10,4 miliardy Kč).

Vyšetřování začalo dnes a podnět k němu dala stížnost, kterou 29. července podaly čínské mlékárenské svazy Dairy Association of China a China Dairy Industry Association. Stížnost podaly jménem čínského mlékárenského průmyslu, uvedlo ministerstvo.

EU byla v loňském roce podle čínských celních údajů druhým největším dovozcem mléčných výrobků do Číny, z hlediska hodnoty dovozu tohoto zboží jí patřilo nejméně 36 procent. První byl Nový Zéland. Podle Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, které působí při Evropské komisi (EK), loni Evropská unie vyvezla do Číny mléčné výrobky za 1,7 miliardy eur (42,7 miliardy Kč). Proti roku 2022, kdy měl vývoz hodnotu dvou miliard eur, to znamená pokles.

Čína už v červnu zahájila antidumpingové vyšetřování dovozu vepřového masa z EU, které se týká především Španělska, Nizozemska a Dánska. Tento krok také souvisí se sporem o cla na dovoz elektromobilů do EU. Brusel je přesvědčen, že čínští výrobci elektromobilů dostávají až příliš vysoké státní dotace.

"Kombinovaná hodnota exportu vepřového masa a mléčných výrobků z EU do Číny – oblastí zboží potenciálně ovlivněných cly – je menší než hodnota exportu čínských bateriových elektromobilů do EU, kterou za rok 2023 odhadujeme zhruba na 13,5 miliardy dolarů,“ uvádí hlavní analytik pro Čínu Chim Lee z Economist Intelligence Unit. Čínští politici ale podle něj budou chtít vyjednávat opatrně, aby se vyhnuli přílišné konfrontaci. Zahraniční poptávka je totiž pro Čínu velmi důležitá.

Evropská komise v úterý předložila návrh na úpravu dodatečných represivních cel na dovoz elektromobilů z Číny do EU. Čínská asociace výrobců automobilů (CAAM) ale dnes uvedla, že návrh přináší značná rizika a nejistotu pro čínské firmy, které chtějí v EU fungovat a investovat. Peking už dříve unii vyzval, aby od cel ustoupila. Maximální clo by podle nového návrhu mělo činit 36,3 procenta.