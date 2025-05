Chystáte se k moři? Podívejte, kdo zdraží a kdo má fintu na americká cla

20. 5. 2025 – 9:48 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Levné lety končí! Ryanair přiznává zdražení letenek na hlavní sezónu. Aerolinka ale zároveň chystá chytrý manévr, jak se vyhnout celnímu zásahu Spojených států.

Největší evropská nízkonákladová aerolinka Ryanair letos plánuje zvýšit ceny letenek v hlavní turistické sezóně. Ačkoli firma oznámila solidní výsledky a připravuje rekordní výplatu dividend, šéf společnosti Michael O’Leary přiznává, že cestující si připlatí. Hlavní důvod? Loňský rok s nízkými cenami ukrojil z firemního zisku, který meziročně spadl o 16 procent.

Ceny letí vzhůru, dividendy taky

Ryanair letos vyplatí na dividendách astronomických 400 milionů eur, a to i přesto, že zisk klesl. Letecká společnost přitom během fiskálního roku 2024–25 přepravila více než 200 milionů pasažérů – rekordní číslo v její historii. Jenže letenky zlevnily o sedm procent a to se odrazilo na tržbách.

„Z ceny letenky vyděláváme v průměru osm eur. Ale náklady nám rostou stejně jako počet cestujících,“ uvedl O’Leary. Podle něj si Ryanair stále udržuje výrazně nižší provozní náklady než konkurence, což aerolinku udržuje v zisku i v náročném prostředí.

Na letošní léto ale Ryanair chystá otočku – podle O’Learyho se ceny zvednou zhruba o 5 až 6 procent. „Máme silný základ, jsme připraveni na sezonu. Kromě toho klesají ceny leteckého paliva, což by mohlo pomoci udržet marže,“ doplnil šéf aerolinek.

Boeing jako problém i řešení

Velké plány má Ryanair i s americkým výrobcem letadel Boeing, od něhož očekává dodávku 29 nových strojů typu 737 MAX 8. Jenže právě tyto dodávky mohou narazit na problém: nová cla, která Spojené státy plánují uvalit.

O’Leary ale přichází s nečekaným řešením. Pokud to bude nutné, Ryanair přesměruje nové boeingy do Británie namísto do EU. Díky registraci ve Spojeném království by se mohl vyhnout celním poplatkům. „S Boeingem máme smlouvy s pevnou cenou. Cla jsou jejich problém, ne náš. Ale budeme hledat řešení společně,“ prohlásil.

Letecký gigant Ryanair je totiž největším evropským zákazníkem Boeingu. Spolupráce mezi oběma firmami tak bude v nadcházejících měsících klíčová – jak pro letový plán, tak pro udržení nízkých nákladů.

Ryanair zůstává lowcostovým králem, ale za vyšší cenu

Zákazníci Ryanairu se tak musí připravit na to, že letní dovolená bude stát o něco víc. O’Leary ale věří, že cestující zůstanou věrní – díky husté síti destinací, vysoké spolehlivosti a stále relativně nízkým cenám.

Jedno je jisté: nízkonákladové létání rozhodně nekončí, ale bez zdražování to letos nepůjde.