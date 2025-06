Chvilka nepozornosti a náraz! Michal David měl autonehodu, druhý řidič jel na červenou

23. 6. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Nepříjemná záležitost naštěstí skončila jen u pomačkaných plechů.

Lidé dělají chyby, roboti nás stále ještě nezvládli nahradit a na silnicích občas dochází ke karambolům. Situaci, které se chce vyhnout každý řidič, tentokrát musel čelit známý hudebník a nezaměnitelný hitmaker Michal David.

Křižovatku, na které ke srážce došlo, sice řídí semafory, ale i ty se nějakým zvláštním způsobem dají přehlédnout. Zpěvák jel na zelenou, druhý řidič na červenou a Davidovo BMW to odneslo ohnutou kapotou, potlučenou maskou a vystřelenými airbagy.

O úplně lehounké ťuknutí se tedy nejspíš nejednalo, karambol se ale naštěstí obešel bez zranění.

„Moji milí, jsem v pořádku. Dnes jsem měl autonehodu, která však nebyla mým zaviněním. Na křižovatce jsem se rozjel na zelenou a najednou rána a bylo to. Pán, co do mě vrazil, přehlédl červenou. Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ píše známý hudebník na sociálních sítích.

Druhý řidič se k situaci postavil férově a uznal chybu: „Musím pána moc pochválit, poskytl policii kamerový záznam ze svého auta a přiznal vinu. Choval se férově. Jak říkám, jsou to jen plechy, já jsem šťastný, že jsme oba bez následků na zdraví. Dávejte na sebe pozor, zvláště teď, před prázdninami a během prázdnin,“ dodal David.