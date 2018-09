Chtěla sklep na brambory a dostala obří labyrint. Jezdí za ním z celého světa

Český premiér Andrej Babiš a jeho maďarský protějšek Viktor Orbán by se rádi setkali s představiteli dalších států visegrádské skupiny ještě před zářijovým neformálním summitem EU. Oba se na tom shodli při včerejší schůzce v Maďarsku.

Jednání o nové obchodní dohodě mezi USA a Kanadou , která měla nahradit Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA), dnes skončilo neúspěšně. Na svém webu to napsal list The Wall Street Journal.

EU od 3. září zruší platnost obchodních opatření, která omezovala prodej solárních panelů z Číny. Oznámila to dnes Evropská komise, která koordinuje obchodní politiku EU.

Střídání zimního a letního času je nepotřebným přežitkem. Uvedli to dnes zástupci českých firem a energetici s tím, že podporují krok Evropské komise o zrušení přechodu na letní čas

Obchvat Příbrami by se mohl stavět celý najednou, až budou připravené všechny jeho části. Na dnešním setkání s vedením radnice a veřejností v bývalé budově Rudných dolů v Příbrami to řekl ministr dopravy Dan Ťok

