Chřipkových onemocnění v Karlovarském kraji dál přibývá

Akutních respiračních onemocnění v Karlovarském kraji dál přibývá a nemocnost už výrazně převyšuje hranici epidemie. V minulém týdnu hygienici zaznamenali už 2356 případů na 100.000 obyvatel.

Nejvíce doléhá epidemie na nejmladší ročníky, děti do šesti let a děti mezi šesti až 14 lety. Případů ale začalo rychle přibývat i mezi seniory, vyplývá z aktuálních údajů Krajské hygienické stanice Karlovy Vary. Chřipkových onemocnění přibývá v celém Česku, průměrná nemocnost je na úrovni 1943 nemocných na 100.000 obyvatel.

U dětí ve věku do šesti let v Karlovarském kraji je nemocnost na úrovni 6452 případů na 100.000 obyvatel, u dětí ve věku šest až 14 let bylo v uplynulém týdnu 4011 nemocných na 100.000 obyvatel. Ve všech věkových kategoriích případů proti předchozímu týdnu přibylo, nejvíce nyní u seniorů, kde ve srovnání s předchozím týdnem počet případů vzrostl o 48,5 procenta. Nemocnost je u lidí ve věku 65 let a více nyní 1127 na 100.000 obyvatel.

Akutních respiračních onemocnění je v současné době už tolik, že se nemocnost blíží chřipkové epidemii z minulé sezony, kdy v před koncem roku 2022 nemocnost překonala 2500 nemocných na 100.000 obyvatel, poté ale rychle klesla. Letošní vlna začala později.

Do akutních respiračních onemocnění se započítávají různé typy nákaz včetně chřipek nebo i onemocnění covid-19. Potvrzených nákaz virem covid-19 je nyní ale méně, podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo v minulém týdnu v Karlovarském kraji okolo 100 aktivních případů.

Na vysoký výskyt respiračních onemocnění reagovaly i nemocnice v Karlovarském kraji. V nemocnicích v Chebu a Karlových Varech, které patří pod Karlovarskou krajskou nemocnici, platí zákaz návštěv už od 8. ledna. Nemocnice v Sokolově, patřící do skupiny Penta Hospitals, zavedla zákaz návštěv od 30. ledna.