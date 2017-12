'Chatka snů' se tyčí nad propastí a výhled z ní bere dech

GALERIE - Magazín autor: šar

Dechberoucí výhled i unikátní zážitek si může dopřát každý, kdo vstoupí do "chatky" na vrcholu útesu nedaleko kanadského Calgary. Maralah, jak se působivé obydlí nazývá, je poctou současné architektuře i původním obyvatelům překrásné krajiny, v níž je usazeno.

"Maralah" totiž v jazyce indiánů znamená "zrozen během zemětřesení". A právě tak tento dům vypadá, jako by během otřesů tak trochu zapadl do půdy. Zatímco část stavby o rozloze celkem 45 metrů čtverečních obytného prostoru je opravdu zapuštěna do země, nejpůsobivější místo, věnované ložnici, ční nad propastí.

Ti, kteří mají to štěstí do stavby stvořené ze skla, surového betonu a matné černé oceli vkročit, si tak mohou užít fascinující pohled na řeku Bow skrze prosklenou podlahu. Zvenčí byste si přitom domku na první pohled možná ani nevšimli - pro co největší splynutí s okolím je totiž jeho střecha osázena travinami.

Na domě spolupracovali architekti Laertis-Antonios Ando Vassiliou, Argyris Chronopoulos a Dionysis Koutsioumaris a není trvale obýván.