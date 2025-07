ChatGPT radil žene ohledně vztahu: I když byla rada podivná, udělala to

V poslední době se stále více lidí obrací na ChatGPT, umělou inteligenci vyvinutou společností OpenAI, s prosbou o radu ve všech možných oblastech života – od receptů na večeři přes školní eseje až po módní dilemata. Ale teď se ukazuje, že někteří lidé mu svěřují i mnohem citlivější témata, jako jsou vztahy. A u jedné ženy z anglického Essexu to dokonce zašlo tak daleko, že se na základě jeho rad rozešla se svým přítelem.

Třicetosmiletá Jennyfer Jay se na ChatGPT obracela denně, když si nebyla jistá, zda má ve vztahu pokračovat. Její kamarádi ji povzbuzovali, aby partnerovi dala ještě šanci, ale chatbot měl jiný názor – podle něj si zasloužila někoho lepšího. A právě to jí prý dodalo odvahu vztah ukončit. Její „rozchodový parťák“ jí dokonce pomohl sepsat samotné rozchodové zprávy. Pár spolu byl čtyři měsíce a umělá inteligence jí údajně pomohla se s tím vyrovnat během pouhých dvou týdnů.

AI místo terapeuta?

Jennyfer popsala, že s ChatGPT strávila dlouhé hodiny, když se vztah začal rozpadat. Psala návrhy zpráv a nechávala si je od něj přeformulovat. Prý jí pomáhal vyjádřit pocity lépe než ona sama. Podle jejích slov byl k dispozici neustále a to pro ni v těžkém období znamenalo obrovskou oporu. Dokonce řekla, že jí pomohl víc než některé terapie, za které v minulosti zaplatila nemalé peníze.

zdroj: Profimedia.cz

Popisuje ho jako skvělého pomocníka ve chvílích, kdy člověk zůstává sám se svými emocemi. „Bylo úžasné mít ho tam 24/7. V těch nejhorších chvílích to bylo něco jako přítel na telefonu – ale bez lidského soudu nebo unavení,“ uvedla. Zároveň ale dodala, že aby rady byly k něčemu, musela mu výslovně říct, aby se choval jako profesionální poradce a ne jako kamarád, který vám říká jen to, co chcete slyšet. A právě v tom podle ní spočívá tajemství – správně formulovat zadání. „Lidi říkají, že ChatGPT vám jen lichotí, ale záleží na tom, jak se ho ptáte. Když víte, jak ho vést, může být velmi objektivní,“ tvrdí.

Záchrana nebo znepokojivý trend?

Na sociálních sítích se ale názory na využívání umělé inteligence v osobních věcech liší. Někteří uživatelé TikToku přiznávají, že se jim z toho dělá nevolno – prý je děsí, že AI chápe lidské emoce a dokáže reagovat tak přesně. Jiní naopak mluví o tom, že jim doslova zachránila život. Ve chvílích, kdy se cítili sami, měla být pro ně jediným pevným bodem.

Společnost OpenAI přitom upozorňuje, že ChatGPT není náhradou za odbornou péči v oblasti duševního zdraví. Když se v rozhovorech objeví citlivá témata, často nabádá uživatele, aby vyhledali pomoc profesionála. Přesto se ukazuje, že pro řadu lidí je tento nástroj rychle dostupným a především neodsuzujícím prostředkem, jak si ulevit, získat jiný pohled a rozhodnout se.

Zůstává však otázkou, zda je správné nechávat tak zásadní životní rozhodnutí – jako je konec partnerského vztahu – na algoritmu. Má umělá inteligence dostatek „lidskosti“, aby pochopila komplexnost emocí, vzpomínek, nejistot a drobných nuancí, které do vztahů patří? A pokud se budeme čím dál víc spoléhat na její úsudek, nezačneme tím zároveň oslabovat svou schopnost rozhodovat se sami? Možná nám ChatGPT opravdu může pomoci lépe formulovat zprávu nebo nám připomenout, že si zasloužíme respekt. Ale nakonec je otázkou, jestli chceme, aby o našem milostném životě rozhodoval stroj, nebo naše vlastní srdce.