Rekonstrukce usedlosti Cibulka a stavba budovy hospicu vyjde na 423 milionů Kč

1. 7. 2025 – 14:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Zakázku na opravu usedlosti Cibulka v pražských Košířích a stavbu dětského hospice v jejím areálu získala firma Avers.

Nadace rodiny Vlčkových za ni zaplatí 423 milionů korun bez DPH, informovala dnes v tiskové zprávě. Hospic by provoz měl zahájit na konci příštího roku, ročně by mohl pomáhat až 350 rodinám. Podobných zařízení pro nevyléčitelně nemocné děti a jejich rodiny je v Česku nedostatek, potřeba by jich byla zhruba desítka, funguje zatím jedno v Brně a další se staví. Odhaduje se, že potřebných dětí žije v Česku až 15.000.

V areálu usedlosti vznikne novostavba s 12 pokoji, hernami, denním stacionářem nebo rehabilitačním bazénem. Historické budovy budou sloužit jako administrativní zázemí nebo vzdělávací centrum. Počítá se také se vzpomínkovou zahradou na děti, které Cibulkou projdou. Celý areál kromě zahrady a budovy, kde budou ubytované rodiny, bude přístupný veřejnosti a průchozí při cestě z lesoparku k tramvaji.

Letos v březnu nadace představila první část rekonstrukce, v domku zahradníka otevřela kavárnu se zahradou a hřištěm přístupným veřejnosti. "Díky první etapě rekonstrukce máme už do areálu zavedeny kompletní inženýrské sítě a stejně tak máme za sebou archeologické průzkumy, rozhovory a projekty s památkáři i dalšími organizacemi, dohromady velký objem administrativní práce," uvedl architekt a vedoucí projektu Cibulka František Brychta z týmu Nadace rodiny Vlčkových.

zdroj: Profimedia

Nadaci založil v roce 2021 s manželkou bývalý generální ředitel Avastu Ondřej Vlček, vložili do ní 40 procent svého rodinného majetku ve výši 1,5 miliardy korun. Stavební firma, která od ní zakázku získala, opravovala například výpravní budovu pražského hlavního nádraží, rektorátu Univerzity Karlovy nebo českou ambasádu v australském městě Canberra.

V novém dětském hospici budou moci rodiny s vážně nemocnými dětmi pobývat na týdenních či dvoutýdenních odlehčovacích pobytech. Ročně jich bude moci být až 300. Současně budou na Cibulce zdravotníci, psychologové, sociální pracovníci a další pečující poskytovat rodinám s vážně nemocnými dětmi i širokou škálu ambulantních služeb.

Počítá se také se vzdělávacím centrem, kde budou moci čeští odborníci na dětskou paliativní péči sdílet zkušenosti nebo je čerpat od zahraničních expertů.