Cestovatel navštívil všechny státy světa: Kde se mu líbilo nejvíce?

19. 6. 2025 – 6:43 | Zpravodajství | Alex Vávra

Americký cestovatel Drew Binsky navštívil všech 197 zemí světa. Ve svých videích odhaluje skrytá zákoutí planety i nečekaná nebezpečí. Kterou zemi označil za ráj na Zemi a kde se naopak cítil nejhůř?

Drew Binsky, známý americký cestovatel a tvůrce videí, dokázal něco výjimečného – navštívil všech 197 zemí světa. Svá dobrodružství sdílí s miliony sledujících na YouTube, kde ukazuje nejen exotické destinace, ale i odlehlé a často přehlížené kouty planety. A nejde o luxusní dovolené – Binsky se nebojí pustit tam, kam se mnozí neodváží. Setkal se s kanibaly na Papui, přežil chaotickou policejní honičku v Čadu a navštívil nejužší město světa v Číně. Kromě cestování si klade i odvážné cíle – aktuálně se snaží setkat s každou hlavou státu na světě. Drží také dva Guinnessovy rekordy: za nejvíce navštívených památek UNESCO během 24 hodin a za nejrychlejší sbalení kufru. Své zážitky shrnul i do knihy Just Go, která vyšla v loňském roce.

Filipíny jako cestovatelský ráj

Z celé planety ho nejvíce okouzlily Filipíny. „Je to nejkrásnější země na světě. Super bezpečná a plná neuvěřitelně milých lidí,“ řekl v rozhovoru pro UNILAD. „Jako by všechno, co si přejete, existovalo v jedné zemi – nádherné pláže, skvělá příroda, kultura i jídlo.“ Přestože si Filipíny zamiloval, nežije tam. Se svou manželkou plánuje přesun do Dubaje, kterou si oblíbil pro její moderní prostředí a kulturní rozmanitost. Evropu procestoval křížem krážem, většinu států navštívil víc než třikrát. I přesto ale tvrdí, že Filipíny jsou zcela mimo kategorie – zcela výjimečné.

Džibutsko: Nejméně oblíbená země

Když se ho lidé ptají, která země se mu líbila nejméně, odpověď je jasná: Džibutsko. Tento malý stát na africkém rohu, obklopený Etiopií, Eritreou, Somálskem a Rudým mořem, navštívil v roce 2018 během tří měsíců v Africe. A zážitek to byl spíš nepříjemný.

„Nemůžu říct, že bych si tu zemi oblíbil,“ přiznal. Už při příjezdu měl problémy s výměnou peněz a vízovým procesem. Když se pak vydal do ulic hlavního města, zjistil, že „se tam vlastně nic neděje“. Kvůli množství vojenských základen byla přítomnost bezpečnostních složek téměř všudypřítomná. Na některých místech se cítil opravdu nekomfortně. „Pomohlo by, kdybych měl někoho místního po boku, ale byl jsem tam sám,“ vysvětlil.

Další problém? Ceny. „Bylo to nepříjemně drahé. Nejlevnější hotel stál 105 dolarů za noc a i základní potraviny byly nečekaně předražené.“ Celkový dojem pro něj byl matoucí a odtažitý. Přesto ale říká, že by Džibutsku dal ještě jednu šanci: „Možná jsem měl jen smůlu na okolnosti.“ Drew Binskyho cesty dokazují, že svět je pestrý, nepředvídatelný a plný kontrastů. Ať už jde o slunečné Filipíny, nebo nehostinné ulice Džibuti, každá zkušenost je pro něj součástí mozaiky, která tvoří jeho unikátní pohled na planetu Zemi.