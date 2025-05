Čeští hokejisté dnes zahájí mistrovství světa reprízou loňského finále se Švýcarskem

9. 5. 2025 – 8:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Hokejová reprezentace dnes vstoupí do mistrovství světa a na úvod základní skupiny v Herningu se utká se Švýcarskem.

Svěřenci trenéra Radima Rulíka vykročí za obhajobou zlatých medailí reprízou finále loňského šampionátu v Praze, kde porazili nadcházejícího soupeře 2:0 po gólech Davida Pastrňáka a Davida Kämpfa. Střelec zlaté branky Pastrňák bude hlavní hvězdou týmu i na letošním turnaji.

Oba týmy se utkaly před týdnem v Brně a Švýcarsko zvítězilo 5:3. Devětapadesátiletý český kouč následně označil soupeře za jednoho z favoritů mistrovství světa. Jeho protějšek Patrick Fischer má zatím k dispozici čtveřici posil z NHL: Janise Mosera z Tampy a tři hráče New Jersey Jonase Siegenthalera, Nica Hischiera a Tima Meiera. Na šampionátu by se měl představit i Kevin Fiala z Los Angeles, jenž by ale měl do Dánska přiletět až v průběhu turnaje.

Utkaní začne v hale Jyske Bank Boxen v 16:20.